”Генеральная уборка” организма

Август – самое щедрое время в году. Природа словно спешит поделиться своими богатствами. Овощи, фрукты и зелень это настоящий праздник вкуса, цвета и запаха. А также отличный повод и способ очистить печень, почки, сосуды и весь желудочно-кишечный тракт.

Если у вас нет серьезных проблем со здоровьем, а просто хочется поддержать себя в хорошей форме, можно включить любой из перечисленных ниже продуктов в свой рацион, и тогда ваш организм научится противостоять загрязнению токсинами и шлаками.

Яблоки. Одно яблочко в день и доктор не нужен. Банально, но факт – яблочная и винная кислоты, содержащиеся в этом фрукте, способствует ускоренному перевариванию пищи и выведению продуктов распада. Минеральные вещества такие как кальций, фосфор, магний, калий, ферменты танин и пектин, и витамины С и А предохраняют от потери микроэлементов, неизбежной при чистке организма. Можно либо съедать по два-три яблока ежедневно, либо устраивать один или два разгрузочных дня в неделю. Главное – соблюдать два правила: употреблять только целые сырые яблоки с косточками и только натощак, не позднее чем за 20 минут до еды.

Рис – злак, сформировавший культуру многих цивилизаций, которую антропологи и называют рисоводческой. Он прекрасно расправляется с любыми жидкими шлаками. Справедливо и то, что нешлифованный бурый рис полезнее для здоровья, чем шлифованный, поскольку содержит витамины группы В. Однако не стоит забывать и обычный рис, если в него не добавлять соль, соус или масло. Рис с сухофруктами – отличное сочетание продуктов, которое обеспечит бесперебойную работу кишечника. Можно провести двухнедельную жесткую чистку: две столовые ложки риса вымачивать четыре дня, промывая обязательно каждый день, а на пятый съедать его на завтрак и воздержаться от пищи и питья в течение двух- трех часов. Начиная подобный курс, готовьте рис, например, на неделю, то есть каждый день кладите в отдельную мисочку очередную порцию и на пятый день «собирайте первый урожай».

Арбуз. Почти все детки испытывают страсть к арбузам. И почти все взрослые относятся к этой самой большой ягоде достаточно прохладно. А ведь совершенно зря! Арбузная монодиета не только тщательно промывает почки и кишечник, но и способствует быстрому сбросу лишнего веса – до 7 килограммов за неделю, при условии, что вы не едите и не пьете ничего, кроме арбуза. Компанию ему может составить черный хлеб, если совсем тяжело, но зато в неограниченных количествах. Арбузы для диеты надо подбирать исключительно в сезон, конец августа – сентябрь, потому что «пластиковые» арбузы, которые продаются в супермаркетах зимой, не могут похвастать необходимыми полезными веществами. Менее экстремальный вариант диеты подразумевает превращение сочной розовой мякоти в универсальный десерт на две или три недели.

Огурец. Близкий родственник арбуза – огурец по многим свойствам похож на ягодку, только куда менее калориен и содержит 95% воды. Все это плюс наличие клетчатки, хлорофиллов, витамина Е и отсутствие кислот делают огурец отличным природным слабительным средством, способствующим естественному очищению кишечника. Кроме всего прочего он является идеальным решением для тех, кто рад бы не есть после шести, но никак не может отказаться от перекусов. Огурец не перегрузит желудочно-кишечный тракт даже на ночь. Задержка до утра тяжелой пищи является одной из причин интоксикации и метаболических сбоев.

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