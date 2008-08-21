Впервые в мире создали искусственные эритроциты

Группа американских ученых создала в лабораторных условиях с помощью специальной подкормки и стволовых клеток красные кровяные тельца.

Разработкой эритроцитов занимались специалисты из компании Advanced Cell Technology, университета Иллинойса в Чикаго (UIC) и клиники Мейо (Mayo Clinic), которые полагают, что новое достижение повышает шансы получить со временем универсальную кровь, которую можно будет переливать любым пациентам.

К тому же, искусственная кровь обладает одним неоспоримым преимуществом – в ней нет болезнетворных организмов, поэтому пациентов невозможно заразить ВИЧ и гепатитом.

Главный прорыв ученых состоит в том, что они смогли заставить эритроциты утратить ядро в ходе роста из стволовой клетки. Этот естественный процесс никогда не воспроизводился в лабораторных условиях.

"Эксперты говорили, это невозможно. Мы и сами удивились, когда поняли, что это сработало", - рассказывает ведущий исследователь Роберт Ланза, добавляя, что как показали испытания искусственных эритроцитов, они доставляют кислород не менее эффективно, чем их донорские собратья.

Единственный недостаток, который имеет новое открытие, это то, что группа синтезируемой крови определяется генами стволовых клеток, которые используются в самом начале процесса, а это означает, что и пересадить их можно не каждому пациенту.