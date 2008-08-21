На Тернопольщине от укуса пчелы умерла 67-летняя женщина
09:52, 21 августа 2008Страна
0
В результате аллергического шока
В Тернопольской области от укуса пчелы умерла 67-летняя жительница c. Тростянец Бережанского района.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, насекомое укусило женщину, когда та работала у себя на огороде.
Соседи, которым она пожаловалась на внезапное ухудшение самочувствия и повышение температуры, вызвали “скорую”. Пострадавшую доставили в больницу, однако там она умерла в результате аллергического шока.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter