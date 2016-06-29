В Украине зарегистрировано более 1,788 млн переселенцев - Минсоцполитики

Согласно сообщению, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 447 343 семей из Донбасса и Крыма.

Более 897 тыс. семей переселенцев обратились за государственной денежной помощью, более 837 тыс. семей ее получили. Общая сумма перечисленных переселенцам средств с начала 2016 года составила 1,65 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 июня текущего года на учете находилось 1 млн 786 тыс. 486 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.

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В конце 2015 года были внесены изменения в законы об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц. После этого Кабинет министров должен был привести собственные постановления в соответствие с законодательными изменениями, поскольку их несоответствие вызвало проблемы с выплатами для переселенцев. Соответствующие постановления Кабмин принял 8 июня, а 14 июня они были опубликованы в газете «Урядовий кур’єр».

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, теперь органы социальной защиты населения возобновят выплаты около 365 тыс. временно перемещенных лиц, которые были приостановлены из-за несогласованности законодательства, в течение месяца со дня вступления в силу решений Кабмина.