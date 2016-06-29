Тяжелораненого бойца АТО Петракивского перевезли из Польши в военный госпиталь в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины, генерал-майор медицинской службы Андрей Верба.

По его словам, раненого в 2014 году Петракивского доставили вчера, 28 июня, самолетом Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Верба отметил, что дорогу боец перенес удовлетворительно.

“Петракивский полтора года находился в реабилитационном центре Польши, где ему не проводилась диагностика состояния здоровья, не осуществлялся мониторинг состояния. В военном госпитале, где сейчас находится пациент, ему проведут все необходимые исследования, анализы и консультации ведущих специалистов Минздрава. После осмотра пациента и консилиума, когда мы будем знать его состояние, будет принято решение о дальнейшем лечении в зарубежных клиниках”, - сказал Верба.

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По его словам, уже направлено обращение в посольства Германии, США, Японии, Италии, Франции и Эстонии о привлечении специалистов этих стран для проведения комплексного осмотра и утверждения плана лечения и реабилитации Петракивского. Также планируется проведение видеоконференций со специалистами известных зарубежных реабилитационных центров.

Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Василишин подчеркнул, что Петракивского обследуют в кратчайшие сроки. “После оценки состояния здоровья его направят на лечение за границу. Пациент достаточно тяжелый, но может быть прогрессивно вылечен. Все обследования будут проведены уже до конца недели”, - заверил Василишин.

По словам главного невропатолога Минобороны Анатолия Ткачева, состояние Петракивского стабильное, у него наблюдается синдром минимального сознания. “Это положительный момент. Пациент в Украине меньше суток, уже выполнены все необходимые обследования. В Польше обследования не выполнялись”, - сказал Ткачев.

В ходе пресс-конференции отмечалось, что лечение и диагностика будут проведены для Петракивского бесплатно.

Также Верба отметил, что подписано распоряжение о расследовании предыдущего лечения пациента Петракивского в харьковском госпитале.

Как сообщалось, 28-летний майор Петракивский находился в Воеводском реабилитационном госпитале города Гурово-Иловецке в Польше. Он получил тяжелое ранение в ходе боя в июле 2014 года, когда группа специального назначения под его руководством обеспечивала прохождение колонны техники сил АТО в Луганском аэропорту.

Указом президента Украины майору Петракивскому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

20 июня этого года в Польше межведомственная комиссия в составе медицинских специалистов Минобороны Украины и Минздрава обследовала Петракивского, чтобы определить его состояние и принять решение относительно дальнейшего лечения бойца в зарубежных клиниках.