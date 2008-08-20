Как снизить высокое артериальное давление

Если давление высокое:

* ежедневно употребляйте не менее как 400 г овощей и 300 г фруктов;

* исключите с рациона острые приправы, соления и блюда, насыщенные животными жирами, сладкие и мучные изделия;

* введите в питание полноценные белки - сыр, мясо, рыбу, углеводы, богатые клетчаткой, жиры, которые содержат полиненасыщенныеі жирные кислоты - подсолнечное или кукурузное масло;

* готовя еду, отдавайте преимущество варке и запеканию;

* обогатите организм кальцием (молоко, сыр, йогурт, нежирные молочные продукты, рыба и морепродукты), магнием (гречиха, пшено, овес, горох, подсолнух, петрушка, хрен, тыква, картофель, свекла), калием (абрикосы, курага, изюмины, чернослив, черная смородина, редька).

Чтобы давление не поднималось:

* избегайте психоэмоциональных и физических перегрузок в профессиональной работе и быту;

* отрегулируйте свой режим труда и отдыха, чтобы не допускать переутомления и истощения;

* откажитесь от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем);

* не допускайте избыточной массы тела;

* необходимы динамические нагрузки невысокой интенсивности до 3-5 раз в неделю на протяжении 30-45 минут. Это могут быть прогулки пешком, плавание, езда на велосипеде, катание на лыжах, работа в саду или в огороде.