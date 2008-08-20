Диабет у матери приводит ко врожденным порокам ребенка

Беременные женщины с диагностированным сахарным диабетом подвергают опасности своих будущих младенцев. Дело в том, что риск рождения ребенка с как минимум одним врожденным дефектом повышается в 3-4 раза по сравнению с женщинами без подобной патологии. Об этом сообщает Управление контроля и профилактики заболеваний, США.

Это было первое исследования для установления диапазона врожденных пороков развития, таких как пороки сердца, головного мозга, незаращение дужек позвонков, несращивание твердого неба, недоразвитие или отсутствие конечности, патологии почек и желудочно-кишечного тракта. Развитие всех перечисленных пороков связано с наличием сахарного диабета 1 или 2 типа до или во время беременности.

Связь сахарного диабета с врожденными дефектами у ребенка требует пристального внимания врачей и будущих матерей, в виду постоянно увеличивающегося числа женщин детородного возраста с впервые установленным диагнозом сахарный диабет. Это дает возможности предпринять адекватные профилактические мероприятия для предотвращения развития врожденной патологии у детей, считает доктор Адольфо Корреа, эпидемиолог из Национального центра врожденных пороков и инвалидности. Такие меры профилактики должны охватить также женщин с избыточным весом перед беременностью, что является фактором риска развития сахарного диабета.

Стоит отметить, что врожденные дефекты диагностируются у каждого 33 малыша и являются ведущей причиной смерти среди новорожденных. Притом, что факторы риска известны практически для всех врожденных патологий, истинные причины большинства из них пока не установлены.

Ранее ученые установили, что определенные виды подсластителей, такие как финиковый или темный коричневый сахар, могут помочь в лечении сахарного диабета II типа и связанных с ним осложнений, сообщают американские ученые.

Исследователи из Массачусетского университета в США утверждают, что в зависимости от происхождения и способа обработки многие подсластители содержат большое количество антиоксидантов, способных контролировать связанное с сахарным диабетом повышение артериального давления и сердечно-сосудистые заболевания. Некоторые виды подсластителей также могут блокировать действие фермента, играющего ключевую роль при сахарном диабете II типа. Аналогичным действием обладают лекарственные препараты, используемые для лечения данной патологии.

Ученые проанализировали широкий спектр различных подсластителей и пришли к выводу, что в финиковом и темном коричневом сахаре повышено содержание антиоксиданта под названием "фенол". Это же химическое соединение содержится в красном вине и чае, которые, как известно, тоже благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Также ученые обнаружили, что определенные виды подсластителей блокируют активность альфа-глюкозидазы - фермента, который отвечает за регуляцию уровня сахара в крови. Дело в том, что у больных сахарным диабетом II типа концентрация сахара в крови после еды резко повышается. А блокирование фермента помогает избежать этого пика. Именно на этом и основан принцип действия некоторых препаратов.

Таким образом, по мнению ученых, указанные виды подсластителей могут стать реальной альтернативой низкокалорийным и безкалорийным сахарозаменителям. www.health-ua.org