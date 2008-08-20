Летние фрукты обеспечат витаминами на всю зиму

Если летом употреблять большое количество витаминосодержащих продуктов, то можно запастись таким количеством витаминов, которых хватит человеческому организму до следующего витаминного сезона. Поскольку витамины, которые поступают в человеческий организм с употреблением овощей, фруктов, ягод и зеленые накапливаются в так называемом депо витаминов.

Но следует помнить, что одни витамины депонируются хорошо, а вот запас других необходимо постоянно пополнять. Поэтому употреблять овощи и фрукты нужно на протяжении всего года.

А вот вредные привычки способствуют быстрому выведению витаминов из организма. Так, курение выводит из организма витамин С, который является незаменимым стимулятором иммунитета человека. О вреде алкоголя знают все - он нарушает обмен веществ, что становится причиной переедания.