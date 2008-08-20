Чтобы не отравиться дикорастущими грибами:

1. Откажитесь от употребления дикорастущих грибов, как от продукта вообще, а употребляйте искусственно выращенные, покупая их в магазинах.

2. Не покупайте грибы на стихийных рынках или у продавцов на автодорогах. Безопаснее покупать грибы на стационарных рынках, где они проходят соответствующий контроль.

3. Если Вы все же отправились в лес собирать грибы, то обязательно учтите следующее:

Сыроежками можно отравиться, если кушать их сырыми

Никогда не кладите в корзину грибов, которых не знаете; остерегайтесь пластинчатых грибов.

Не собирайте старые, перезрелые или очень молодые грибы, в которых нечетко выражены морфологические признаки, а также те, которые растут вблизи скоростных трасс или на радиационно загрязненных территориях.

Во время засухи грибы лучше не собирать. В знойную погоду изменяется обмен веществ в организме гриба, он теряет воду, накапливает токсины.

Внимательно проверьте собранные грибы перед тем, как начинать готовить блюда или делать заготовки.

Не употребляйте сырых грибов.

Отобранные грибы сначала промойте и отварите несколько раз в подсоленной воде (не меньше трех раз).

Готовые блюда из грибов храните на холоде в эмалированной посуде, но не больше суток.

Грибы – еда не для детей, потому не давайте грибных блюд малолетним детям. Нельзя употреблять грибы беременным и кормящим мамам.

Никогда не применяйте „домашних" методов определения ядовитости грибов с использованием луковицы или серебряных ложек - они ошибочны. Серебро темнеет от взаимодействия с аминокислотами, которые есть и в съестных, и в ядовитых грибах, а цвет лука изменяется под воздействием фермента тирозиназы, который также содержится во всех грибах.

Если после употребления грибов чувствуете себя плохо или заметили нездоровые признаки в своих близких (тошнота, рвота, головная боль, галлюцинации, боль в животе):

- Немедленно вызывайте "скорую помощь". До ее приезда промойте желудок 1-2 л раствора марганцовки или солевого раствора, можно сделать очистительную клизму. Пейте много жидкости.

- Даже при облегчении состояния обязательно обратитесь в ближайшее лечебное учреждение.

- Недоеденных грибов не выбрасывайте. Их анализ поможет врачам быстрее определить вид яда, который попал в организм.

Никакого самолечения! Чем больше токсинов попадут в кровь, тем более тяжелым будет ход отравления.

В зарубежных странах отравления дикорастущими грибами случаются редко, поскольку люди почти не собирают грибов в лесах.