Фонд Рината Ахметова ”Развитие Украины” создаст уникальную онкологическую клинику европейского уровня

19 августа 2008 г. Президент БФ «Развитие Украины» Ринат Ахметов на встрече с коллективом Донецкого областного противоопухолевого центра сообщил о своем решении увеличить финансирование переоснащения и реконструкции Центра на 115 млн. гривен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Благотворительного Фонда Рината Ахметова "Развитие Украины".

Теперь общий бюджет, выделенный Фондом на борьбу с онкозаболеваниями в Донбассе, составляет 215 млн. гривен, из которых 165 млн. будет направлено на реконструкцию ДОПЦ и 50 млн. долларов на создание мощного диагностического центра на базе ДОКТМО.

Полная реконструкция ДОПЦ и оснащение его новейшим диагностическим и лечебным оборудованием осуществляется Фондом в рамках программы «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний». В рамках этой программы уже было объявлено о намерении Фонда приобрести для онкологической службы Донецкой области аппарат позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ), гамма-камеру и кибер-нож, на что Фонд выделил 100 млн. гривен. Оборудование будет передано в эксплуатацию в 2009 году. В последствии Президентом Фонда было принято решении о полной реконструкции Центра, на что и пойдут дополнительные денежные средства в размере 115 млн. грн. Также будет усилена диагностика и лечение в 5 городских онкодиспансерах Донецкой области и 4 онкологических отделений на базе городских и районных больниц. Таким образом вся система борьбы с онкологическими заболеваниями в Донецкой области будет поднята на современный мировой уровень.

В 2009-2010 гг. Фонд намерен осуществить капитальный ремонт помещений Центра, коммуникаций, автомобильных дорог, обустройство территорий, переоборудование поликлиники, улучшить бытовые условия пребывания пациентов, закупить медицинский транспорт, организовать питание больных и создать условия для работы медперсонала. Особое внимание будет уделено переоснащению 11 операционных ДОПЦ, на которое будет направлено 75 млн. гривен.

Цель БФ «Развитие Украины» – создание мощного диагностического потенциала и современного лечебного комплекса для своевременного выявления и лечения онкозаболеваний. Для этого в рамках программы уже было закуплено первое диагностическое оборудование для ДОКТМО: иммунохемилюминесцентный анализатор «Иммулайт 1000», автоматический биохимический анализатор «Олимпус AU-640» и комплект оборудования для ПЦР Ротор-Джин-6000 на общую сумму свыше 1 млн. грн. В 2009 году Фонд приобретет для ДОКТМО аппарат позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ), который значительно улучшит качество диагностики онкологических заболеваний.

СПРАВКА УНИАН. Программа «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний» инициирована Президентом БФ «Развитие Украины» Ринатом Ахметовым и запущена 10 июля 2008 г. В рамках этого проекта Фонд приобретет уникальное оборудование для борьбы с онкологическими заболеваниями, аналогов которому в Украине пока не существует, и проведет полную реконструкцию Донецкого противоопухолевого центра.

Общий бюджет проекта составляет 315 млн. гривен. 215 млн. из выделенного бюдже-та будут затрачены на приобретение аппарата позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ), гамма-камеры и кибер-ножа для онкологической службы Донецкой области, полную реконструкцию и оснащение Донецкого противоопухолевого центра, а также районных и городских онкологических учреждений области. ПЭТ и гамма-камера в значительной степени улучшат качество диагностики онкологических заболеваний. Кибер-нож позволит проводить успешное лечение различных опухолей (прежде всего раковых) без оперативного вмешательства, безболезненно, в амбулаторном режиме и без традиционного реабилитационого лечения.

В Национальном институте рака (г. Киев) создается радиационный центр, где будет установлен еще один аппарат ПЭТ, а также другое диагностическое и лечебное оборудование. На это Благотворительный фонд «Развитие Украины» выделил 50 млн. гривен. Еще 50 млн. гривен выделено для борьбы с онкологическими заболеваниями в западных областях Украины. Целевое назначение этой помощи будет определено в ближайшее время.

Закупка оборудования будет осуществлена в течении года. Общий срок реализации проекта составляет два года.