Табак и куркума помогут побороть рак

Биохимики из Университета Огайо, похоже, приблизились к созданию эффективного препарата от рака – на основе куркумы. Эта пряность широко используется в индийской, азиатской, кавказской кухнях и традиционной медицине.

Свидетельства о противораковых свойствах куркумина – красителя, который получают из куркумы, существовали и ранее. Правда, это вещество плохо усваивается в организме. Однако исследователи с помощью методов компьютерного моделирования создали из куркумина синтетические молекулы, которые способны помочь в лечении рака груди и рака простаты.

"Новейшие данные описывают, как куркумин взаимодействует с определенными белками, производя противораковую активность в теле. Мы... попытались усилить эти свойства", – говорит глава исследовательской группы Джеймс Фукс.

Биологи создавали вещества, обладающие лучшей структурой для взаимодействия с белками, которые связаны с активностью раковых клеток. Блокирование этих белков может приводить к гибели раковых клеток или прекращению распространения болезни. Некоторые из наиболее эффективных веществ тестировались на токсичность как на раковых клетках человека, так и на здоровых. В результате было получено вещество в 100 раз более токсичное для раковых клеток, чем для здоровых. А это показывает, что полученное биологами вещество может быть эффективно при лечении около 50T разновидностей рака груди и простаты.

В настоящее время ученые продолжают исследования. Затем они намерены перейти к экспериментам на животных, а после этого – к клиническим испытаниям.

А вот ученые Стэнфордского университета выращивают табак для получения основных компонентов лекарства против рака. Они используют табак в качестве генератора антител, заражая его вирусом табачной мозаики. Вирус предварительно видоизменяется при помощи гена, ответственного за выработку антител у больного человека. Растение быстро производит большое количество антител, разрушающих раковые клетки. Ученые собираются вводить в организм больных лимфомой вакцину, созданную на основе табачных антител. В случае успеха иммунная система пациента должна "обучиться" распознавать и уничтожать пораженные болезнью клетки.

Руководитель исследования доктор Рональд Леви заявил, что себестоимость препарата невелика, а простота технологии дает возможность быстро получить необходимое количество вакцины. Однако говорить о появлении нового полноценного лекарственного средства пока рано, в настоящий момент медики проводят клинические эксперименты с целью выявить возможные побочные эффекты.

Медики уже делали попытки генерировать необходимые антитела на основе клеток животного организма, однако исследования были приостановлены, так как эти клетки могут скрывать неизвестные вирусы.

www.segodnya.ua