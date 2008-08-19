В зоне бедствия - дефицит медоборудования и материалов

Перечень оборудования и расходных материалов, необходимых для обеспечения лабораторной диагностики инфекционных болезней и лабораторного контроля за объектами среды жизнедеятельности человека для регионов, которые пострадали от стихийного бедствия. 1. Стерилизатор паровой (Автоклав)

2. Стерилизатор суховоздушный (диапазон регулируемых температур от 55 до 200С)

3. Автоматический прибор для подсчета колоний бактерий

4. Аппарат фильтровальный

5. Баня лабораторная водяная с терморегулятором

6. Гомогенизатор перистальтического типа

7. Дистиллятор

8 Комплект оборудования для ускоренного метода исследования воды

9. Контейнеры для транспортировки проб с охлаждающими элементами (сумки-холодильники)

10. Микроскопы биологические бинокулярные:

11. Прибор для определения мутности бактериальной суспензии типа Денсиламетр

12. Петля для микробиологических исследований (платино-иридиевая или никелево-хромовая)

13. Термостат электрический (диапазон температур в границах от 28 к 550С и от 200С и выше

14. Холодильник с морозильной камерой

15. Центрифуга лабораторная

16. Облучители бактерицидные стационарные, передвижные

17. Штативы для пробирок на 10, 20, 40 куб

18. рН-метр с точностью ± 0,1 единицы рН

19. Дозаторы полуавтоматические лабораторные для дозирования в границах: 0,5 - 5 мл, 1-20 мл

20. Весы электронные или лабораторные общего назначения:

- с максимальной границей взвешивания до 200 г с погрешностью взвешивания ±2 мг

- с максимальной границей взвешивания до 1000 г с погрешностью взвешивания ±10 мг

Расходные материалы

Лабораторное стекло

1. Чашки Петри пластиковые (d - 90мм) или стеклянные ( d - 1000мм)

2. Пробирки бактериологические

3. Пипетки мерные стеклянные или пластиковые разного объема

Транспортные системы

1. Транспортная система со средой Кери-блейра

2. Транспортная система со средой Еймса с углем

Питательные среды

1. Питательный агар для культивирования микроорганизмов сух

2. Питательный бульйон для культивирования микроорганизмов сух

3. Бактоагар Плоскирева

4. Висмут-сульфит агар

5. Агар Эндо

6. Среда Кода

7. Среда селенита Лейфсона

8. Елективно-солевой агар

9. Среда Гиса с глюкозой

10. Среда Гиса с лактозой

11. Среда Гиса с мальтозой

12. Среда Гиса с маннитом

13. Среда Гиса с сахарозой

14. Среда Симонса

15. Глюкозно-фосфатный бульйон (Кларка)

16. Малонат агар

17. Фенилаланин агар

18. Агар Сабуро

19. Глюкозо-пептонная среда Ейкмана, сух

20. Магниевая среда

21. Среда Кеслера

22. Среда Олькеницкого

23. Ацетатный агар

24. Агар Клиглера

25. Цитратный агар Кристенсена

26. Тиогликолеве среда Питательная среда для контроля стерильности суха

27. Ентерококагар

28. Среда Ресселя

29. Сыворотка кроличья нормальна

30. Системы индикаторные бумажные (СОПЕЛ) для межродовой и видовой дифференциации ентеробактерий (набор №2 из 13-ти тестов)

Диагностикум

1. Диагностикум рикетсиозный Провачека для РЗК

2. Диагностикум рикетсиозный Провачека корпускулярный для РА сухой

3. Диагностикум "Сибирика" для РЗК сух

4. Диагностикум эритроцитарный сипнотифозный жидкий для РНГА

5. Диагностикум эритроцитарный антигенный жидкий для определения титра антител к столбняку (микрометод, макрометод)

6. Диагностикум эритроцитарный антигенный жидкий для определения титра антител к дифтерии (микрометод, микрометод)

7. Диагностикум эритроцитарный сальмонелезный О-антигенный жидкий (1,2, 12; 1,4, 12; 1,9, 12; 6,7; 6,8; 3,10)

8. Диагностикум эритроцитарный шигелезный (Флекснера VI, Флекснера 1-5, Зонное) антигенный, лиофилизат для диагностических целей

9. Диагностикум эритроцитарный шигелезный (Зонное, Флекснера) антигенный жидкий

10. Диагностикум эритроцитарный шигелезный Флекснера 1-5 антигенный жидкий

11. Диагностикум эритроцитарный кишечноиерсиниозный антигенный сухой (03) (09)

12. Диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезен антигенный сухой для РНГА

13. Диагностикум эритроцитарный туляремийный антигенный жидкий

14. Диагностикум туляремийный жидкий для объемной и кровно-капельной реакции агглютинации

15. Диагностикум эритроцитарный туляремийный сухой

16. Диагностикум эритроцитарный листериозный антигенный сухой для РНГА

17. Антиген борелиозный жидкий корпускулярный для непрямой РИФ

18. Сыворотки диагностические лептоспирозные

19. Иммуноглобулины сибирской язвы люминесцентный

20. Иммуноглобулины туляремийные люминесцентные

Сыворотки диагностические

1. Сыворотка крови крупного рогатого скота жидкая стерильная

2. Сыворотка диагностическая ABCDE поливалентная сальмонельозна адсорбируется для РА

3. Сыворотка диагностическая поливалентная жидких групп сальмонельозна адсорбируемая для РА

4. Сыворотки диагностические "О" сальмонельозные адсорбируются для РА

5. Сыворотки диагностические "Н" сальмонельозные адсорбируются для РА

Сыворотки аглютинуюцие адсорбированные к:

6. шигел Флекснера (I-V) поливалентные

7. шигел Флекснера типичные рецепторы I, II, III, IV, V, VI

8. шигел Флекснера 3,4 групповая адсорбируется для РА

9. шигел Флекснера Флекснера 6 групповая адсорбируется для РА

10. шигел Флекснера Флекснера 7,8 групповая адсорбируется для РА

11. шигел Зонное I, II

12. шигел Флекснера (I -VI), Зонное полівалентная

13. Сыворотка диагностическая ешерихиозная поливалентная, сухая для РА (группы ГЛАЗА, ОКВ, ОКД, ОКЕ, ОКС)

14. Сыворотка диагностическая ешерихиозная ОК сухая для РА, кроличья

15. Сыворотки диагностические ешерихиозные О групповые и факторные адсорбируются сухие для РА

16. Иммуноглобулины диагностические ешерихиозные ОК, сухие для РА кроличьи

17. Сыворотки диагностические ботуличные тип: А, В, С, Е, F

18. Антитоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом и специфической сорбцией сухой

Другое

1. Набор для окрашивания мазков за Грамму

2. Биотесты для контроля стерильности автоклавов в комплекте с питательной средой

3. Марля

4. Вата

5. Перчатки стерильны разных размеров