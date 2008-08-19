Определена стратегия развития санаторно-курортной отрасли Крыма

В Крыму, в алупкинском санатории "Южнобережный" при участии группы специалистов санаторно-курортного департамента, возглавляемого министром здравоохранения Украины Василием Князевичем, состоялось совещание по результатам проверки крымских санаториев для детей и взрослых, больных туберкулезом, которые находятся в ведении Минздрава Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения Украины.

Василий Князевич провел встречу с руководством автономии, на которой были обсуждены перспективы санаторно-курортной отрасли, совещание в медуниверситете по вопросам вступления абитуриентов, посетил четыре противотуберкулезных санатория в Євпатории и на Южном берегу Крыма, а также ряд других санаторных и лечебно-профилактических заведений Крыма.

На пресс-конференции, которая состоялась после совещания, министр в первую очередь выразил благодарность за участие и помощь крымчан жителям западноукраинских областей, которые пострадали от наводнения, и удовлетворение условиями содержания и лечения их детей, которые находятся в здравницах автономии. Министр подчеркнул, что развитие Крыма прямо зависит от правильной санаторно-курортной политики, главным руководителем и участником которой должно стать государство. Министр отметил: "К сожалению, мы потеряли позиции главной здравницы огромной страны именно в результате неправильного направления, в котором санаторный комплекс развивался до последнего времени".

Сегодня основной проблемой крымских санаториев является борьба за землю, незаконное отчуждение и продажу которую проводит местная власть. Только за полгода на ЮБК возбуждено около 150 судебных дел по земельным вопросам, заданию Министерства здравоохранения и правительства страны по урегулированию механизма решения как территориальных споров, так и вопросов рентабельности санаторных заведений и обеспечения качества медицинской помощи в них.

За словами В. Князевича, по окончании нынешней проверки Минздравом будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут как руководители здравоохранения, так и представители юридического департамента, прокуратуры, КРУ, экологических организаций. После глубокой проверки и анализа состояния санаторно-курортных заведений будет решено, какие здравницы имеют право на существование, какие нуждаются в государственных или частных инвестициях. По итогам этой проверки, будут приниматься решения по каждому конкретному заведению и определению общей стратегии развития санаторно-курортного комплекса.

На сегодняшний день, заявил министр, эпидемия туберкулеза в Украине остается неотложной проблемой. Сейчас в стране насчитывается около 600 тыс. больных, именно поэтому такое значение предоставляется повышению уровня медицинского обслуживания в противотуберкулезных санаториях, причем крымские здравницы предназначены в основном для реабилитации больных. Например, санаторий "Долосси", который на сегодня имеет много проблем, планируется превратить во Всеукраинский центр лечение туберкулеза и диабета с соответствующим вложением государственных средств.