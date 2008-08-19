В подпольном цехе в Алуште мясо для шаурмы вымачивали в формалине

В Алуште выявлен подпольный цех, работающий без каких-либо документов и санитарных норм: мясо для приготовления шаурмы там вымачивали в формалине, который предотвращает разложение. В дальнейшем это мясо поставлялось в десятки торговых точек Алушты по производству и продаже шаурмы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Симферополе сообщил секретарь инспекции по благоустройству Алушты Сергей ДАНИЛИН.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье нарушение санитарно-эпидемиологических норм, вместе с тем, цех продолжает работать, а мясо – поставляться в торговые точки города.

По данным С.ДАНИЛИНА, в Алуште есть три зарегистрированные официальные точки по произодству и продаже шаурмы, все остальные работают нелегально. Вместе с тем, усилия властей закрыть эти точки оказываются тщетными, поскольку этот бизнес «крышуется» определенными структурами.

Секретарь инспекции по благоустройству Алушты также заявил, что в городе имели место факты отравления шаурмой, креветками и т.д. «Алушта превратилась в базар, а набережная города – это засилье зла и незаконной торговли», - сказал С.ДАНИЛИН.

*** Формалин предотвращает разложение и способствует долгому хранению, поэтому, в частности, используется при бальзамировании органических веществ, органов, организмов.