Холестерин: мифы и реальность

Холестерин - это продукт животного синтеза и содержится он в продуктах животного происхождения (молочные продукты, мясо, яйца). В организме человека и животных больше всего холестерина содержится в тканях мозга и в печени, еще и в яичном желтке. Мы привыкли обвинять холестерин во всех грехах и воспринимаем его как что-то вредное и опасное. Хотя он играет очень важную роль в человеческом организме. Из холестерина образуется желчь, которая способствует перевариванию еды. Холестерин входит в состав клеточных мембран. Он содержится в миелиновых волокнах, которые передают нервные импульсы, защищая их. Наконец, из холестерина образуются гормоны коры надпочечников, половые гормоны. Когда холестерина недостаточно, у человека ухудшается память. К тому же это может повлечь депрессию и даже побуждать человека к самоубийству.

Тот холестерин, который мы употребляем с едой, никоим образом не вредит человеку. Больше опасен тот холестерин, который синтезируется в нашем организме (больше всего в печени и кишечнике). Если в организме есть равновесие между холестерином и его антагонистами (веществами, которые удерживают его в растворенном состоянии) - это здоровый организм. Такими веществами являются фосфолипиды. Скажем, в курином яйце холестерин сбалансирован с лецитином (его антагонистом), витаминами и другими веществами, которые "направляют" действие холестерина в правильном направлении.

Если упомянутое равновесие нарушается - в организме возникают проблемы. Потому для профилактики, скажем, атеросклероза, не следует изымать «холестериновые» продукты из пищевого рациона. Хотя за питанием таки следует пристально следить - не переедать, как можно меньше употреблять углеводов и не вредить своей печени. Ведь атеросклероз - это не только болезнь сосудов, но и в значительной мере болезнь печени.

Сосуды тоже "нуждаются" в правильном питании, в частности, умеренном употреблении соли и достаточном обеспечении витамином С.

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