Чеснок - альтернатива аспирину

Чеснок производит специфическое вещество - алицин, которое не обнаружено в ни одном другом растении. Именно алицин предопределяет все уникальные свойства чеснока. Например, это вещество при взаимодействии с ферментом алиназой распадается на ряд химически активных соединений, которые разрушают мембраны бактерий и оболочки вирусных частиц, а также дают чесноку характерный аромат.

Ученые определили структуру чеснока, синтезировали искусственный аналог и испытали последний на животных моделях разных заболеваний. И оказалось, что это действительно уникальное вещество снижает повышенное артериальное давление, устраняет сахарный диабет, предотвращает диарею, снижает риск развития инфаркта миокарда. В больших дозах алицин даже уничтожает раковые клетки и предотвращает ожирение. Алицин должен превратиться в лекарственный препарат. И когда это произойдет, он будет иметь в медицине то же место, что и аспирин. И даже потеснит его - ведь аспирин не уничтожает бактерии.

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