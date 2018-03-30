Роды с мужем

Все больше женщин не хотят рожать в одиночку и берут с собой человека, который поддержит их в такой важный момент. Сопровождать будущую маму может психолог, специализирующийся на родах, мама, сестра или подруга, но чаще всего эту роль выполняет будущий папа. Совместные роды практикуются в нашей стране достаточно недавно. Они окутаны многими мифами, которые могут как отпугивать, так и чрезмерно обнадеживать будущих пап.

Благодаря кинематографу многие представляют себе процесс появления ребенка на свет таким образом: женщина шумно пыхтит и громко кричит. Неудивительно, что многие боятся рожать и идти на совместные роды. Женщины не хотят, чтобы их видели в таком состоянии, а мужчины, естественно, категорически отказываются смотреть на это.

Этот процесс происходит по-другому, а вот как – хорошо бы действительно узнать заранее, чтобы точно понимать, что происходит с роженицей, какое ее поведение является нормой, как можно помочь в том или ином случае, когда следует действовать самостоятельно, а когда нужно обращаться к врачам.

Подготовленный партнер, сможете более осознано сделать выбор, идти ему на роды или нет, у него не будет паники, он не станет зря отвлекать врачей. Мужчина привык или готов к самым различным состояниям любимой женщины: он спокойно воспринимает ее без макияжа, больную, здоровую, радостную, грустную – в общем, любую.

В родах это пригодится обеим сторонам, и мужчине и женщине, ведь она тогда не будет скрывать естественные реакции, боясь показаться не такой. Роды управляются подкорковыми структурами мозга, поэтому, чем меньше будет задействована кора головного мозга, тем лучше все пройдет и для мамы, и для ребенка. Так как в родах у женщин, действительно, иногда бывают самые разные поведенческие и физиологические реакции, такие как изменения состояния сознания, рвота, то важно, чтобы присутствие партнера не стало для него самоистязанием. Пользы от такой жертвы не будет ни для него самого, ни для дальнейших отношений с женщиной, ни для удачных родов.

Чаще всего на родах присутствуют квалифицированные помощники – акушерки и врачи. И если вы решили обратились к специалистам, важно действительно им довериться. Если вы тревожитесь и неуверенны в квалификации специалистов, постарайтесь встретиться с ними заранее, обсудите свои взгляды, опасения предпочтения. Если первое знакомство окажется неудачным, можно найти альтернативный вариант. Но обстановка подозрительности и враждебности не самая лучшая атмосфера для появления младенца на свет.

Довольно часто у будущих родителей во время подготовки к родам складывается определенное представление о том, как они должны протекать. Некоторые даже составляют план, как все будет происходить. Это помогает выработать позитивный настрой на роды. Тем не менее, в родах возможны любые отклонения от намеченной последовательности событий. Действия могут развиваться быстрее или медленнее, чем вы предполагали. Возможны ситуации, когда мама планировала полностью естественные роды, но столкнулась с необходимостью медикаментозной поддержки. Или же папа собирался делать массаж, но в родах женщине оказалось неприятно любое прикосновение. Или когда для спасения жизни мамы или младенца необходимо экстренное кесарево сечение.

Все эти ситуации возникают не так уж и часто, но заранее спрогнозировать их просто невозможно. Тем важнее готовность роженицы и ее партнера спокойно воспринимать любой ход событий, уметь вовремя оказаться от своих иллюзий и амбиций, делая сознательный выбор ради сохранения здоровья и жизни.

Многие до последней минуты колеблются в принятии решения, стоит ли рожать вместе с мужем. И это вполне справедливо: трудно делать выбор, когда не знаешь, что именно тебя ждет. Поэтому лучше заранее договориться, что если уже в процессе родов кто-то захочет отказаться от идеи рожать вместе, он прямо скажет об этом.

В такой откровенности нет ничего страшного. Это вполне взрослое решение попробовать, трезво оценить свои силы и если их окажется недостаточно, отказаться, чтобы не навредить ни себе, ни отношениям, ни самому процессу. Ведь главное – хорошие роды в атмосфере доверительности и искренности.

Как правило, ролы довольно продолжительный по времени процесс. От начала первых схваток до рождения плаценты может пройти от 12 до 18 часов, а могут и сутки – все это варианты нормы. При этом женщина, конечно, полностью проживает роды от начала до конца. Присутствующему с ней партнеру очень важно запастись терпением, чтобы выдержать монотонность большей части первого периода (схваток) и все эти часы быть с роженицей, действительно быть, а не присутствовать.

Заранее подумайте о тихих спокойных занятиях для партнера на те моменты, когда его помощь не будет нужна, лишние звуки и активная деятельность, например, разговоры по телефону, могут отвлекать и раздражать роженицу. От всех участников родов требуется много физических сил – это касается в первую очередь самой женщины, но также относится и к врачам и присутствующему на родах будущему папе. Если роды начались вечером или ночью, он тоже вряд ли поспит, а если днем – наверняка не сможет полноценно поесть.

Кроме того, партнеру нужно будет выносить то, что рядом с ним близкий человек испытывает интенсивные, мягко говоря, «некомфортные» ощущения. К этому важно быть готовым, чтобы не начать безосновательно паниковать, что не только не облегчит состояние роженицы, а, наоборот, добавит ей напряженности. А ведь самая главная задача партнера максимально помочь женщине расслабиться.

Если пара рожает в роддоме, важно, чтобы оба спокойно воспринимали больничную обстановку – от запахов и до звуков. Врачам есть чем заниматься и кроме приведения в чувства падающих в обмороки чувствительных пап. Что же касается самого вида процесса рождения младенца, то на него смотреть совершенно не обязательно. Во-первых, акушерка и врач почти не оставят место для обзора. А во-вторых, общепринятая практика такова, что папы непосредственно во время появления малыша на свет либо стоят у изголовья кресла, либо вообще выходят на эти полчаса из родзала.

Иногда женщины зовут с собой на роды мужей со скрытой целью проверки их чувств на искренность и надежность. Это крайне нежелательно. Ничто не должно отвлекать от процесса рождения малыша ни женщину, ни ее партнера. Роды ни в коем случае не должны стать экзаменом на прочность любви или местом выяснения отношений. Здесь важно мирное сосредоточенное состояние всех участников. Роды сами по себе и так достаточно эмоциональное событие. Кстати, именно поэтому некоторые врачи против того, чтобы на роды с мамой шла будущая бабушка: скрытые конфликты в отношениях с дочерью могут проявиться в самый неподходящий момент.

Пожалуй, самое важное качество партнера – любить будущую маму, а на родах тем более. Если мужчина искренне любит женщину, которая собирается родить ему ребенка, то примет любые ее реакции, будет готов сделать для нее все, что понадобится, не станет оценивать ее в этот непростой момент или обижаться на нее. Он увидит свою любимую в самом естественном состоянии, и поведение ее будет соответствовать тому, что заложила в нее сама природа. И именно любовь поможет им прожить этот мощнейший по накалу чувств день на одном дыхании – день рождения их ребенка.

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