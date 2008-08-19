Толстых британских детей будут отбирать у родителей

Социальные службы Великобритании могут в скором времени начать отбирать у родителей детей, страдающих тяжелой степенью ожирения. О необходимость таких мер заявляет Ассоциация органов местного самоуправления Англии и Уэльса.

По данным Ассоциации, последствия эпидемии ожирения оказывают негативное влияние на все сферы жизни Великобритании. Из-за растущего числа сверхтяжелых пациентов службе неотложной помощи приходится увеличивать грузоподъемность машин и носилок, школам приходится увеличивать размеры парт и стульев, а британские крематории строят расширенные печи для кремации слишком объемных покойников.

Чтобы предотвратить дальнейший рост расходов муниципальных бюджетов, Ассоциация предлагает подключить к борьбе с ожирением социальные службы. Поскольку ожирение опасно для жизни и здоровья, перекармливание детей является такой же формой недосмотра, как и недостаточное питание. В этой связи, отмечает Ассоциация, социальным службам необходимо обратить особое внимание на проблему перекармливания детей. Родителей слишком толстых детей предлагается подвергать различным санкциям – от официальных предупреждений до передачи ребенка органам опеки.

Согласно статистике, в настоящее время ожирением или избыточным весом страдает каждый четвертый житель Великобритании. Наибольшие опасения медиков вызывает быстрый рост числа страдающих ожирением детей. При сохранении существующих темпов роста, к 2032 году ожирением будет страдать половина британцев, а число страдающих ожирением детей может достигнуть одного миллиона уже через четыре года.

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