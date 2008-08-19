Мертворожденный младенец ”ожил” в холодильнике

Сотрудники клиники израильского города Нагария случайно обнаружили признаки жизни у младенца, признанного мертвым после преждевременных родов и проведшего несколько часов в холодильнике криолаборатории, передает www.ynetnews.com.

По информации агентства, мать ребенка, находившаяся на шестом месяце беременности, пришла в клинику на обследование. У женщины было выявлено маточное кровотечение, а у плода не удалось обнаружить сердцебиение.

Врачи приняли решение прервать беременность посредством стимуляции родов. Процедура была проведена в понедельник вечером. Не подававший признаков жизни плод был повторно признан мертвым и помещен в холодильник криолаборатории клиники до проведения патологоанатомической экспертизы.

Спустя пять часов после процедуры муж пациентки захотел увидеть «мертворожденного» ребенка. При осмотре у младенца были обнаружены признаки самостоятельного дыхания.

Сейчас недоношенный ребенок помещен в инкубатор и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам сотрудников клиники, они делают все возможное для спасения младенца, однако его шансы на выживание крайне невелики.

Администрация клиники уведомила о происшествии министерство здравоохранения Израиля. Как ожидается, представители ведомства проведут тщательное расследование обстоятельств инцидента.