После употребления БАДов люди остались без волос и ногтей
10:56, 19 августа 2008Страна
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Из-за повышенных доз селена и хрома
Около 200 американцев пострадали от приема биологически активных добавок (БАДов). Основными симптомами стали потеря волос и ногтей, тошнота, понос и боль в суставах.
Отравление вызвали витаминные добавки «Total Body Formula» и «Total Body Mega Formula», запрещенные к продаже Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США в прошлом году. В нескольких партиях этих БАДов содержались повышенные дозы селена и хрома – элементов, необходимых человеку в крайне малых количествах. Долговременный прием таких доз этих веществ может вызвать указанные симптомы, а также анемию и повреждение печени и почек.
Потребители БАДов предъявили ряд исков компании-производителю.
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