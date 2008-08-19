После употребления БАДов люди остались без волос и ногтей

Около 200 американцев пострадали от приема биологически активных добавок (БАДов). Основными симптомами стали потеря волос и ногтей, тошнота, понос и боль в суставах.

Отравление вызвали витаминные добавки «Total Body Formula» и «Total Body Mega Formula», запрещенные к продаже Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США в прошлом году. В нескольких партиях этих БАДов содержались повышенные дозы селена и хрома – элементов, необходимых человеку в крайне малых количествах. Долговременный прием таких доз этих веществ может вызвать указанные симптомы, а также анемию и повреждение печени и почек.

Потребители БАДов предъявили ряд исков компании-производителю.

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