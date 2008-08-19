Человеку впервые пересадили язык

Врачи сообщили о первой в мире успешной пересадке человеческого языка.

Операция была проведена на 42-летнем мужчине в одной из больниц Вены. Сообщается, что она продолжалась 14 часов.

Пациент, чье имя не называется, страдал от злокачественной опухоли в ротовой полости. Группа врачей под руководством Кристиана Кермера и Франца Вотцингера удалила опухоль и пересадила ему новый язык.

Пациент, который согласился на операцию после того, как ему рассказали о возможных вариантах лечения, находится в хорошем состоянии.

Операции по пересадке языка ранее проводились только на животных.

Одна из основных проблем, стоящих перед врачами, - это то, что в рот постоянно попадают инородные субстанции, которые способны переносить инфекцию. Однако рот успешно справляется с задачей по самоочищению.

Медики зачастую пересаживают пациентам мышцы спины или живота в попытке восстановить ампутированный язык, однако, по их словам, этот способ далек от идеального.

Доктор Питер Роуи, глава комитета по этике Британского общества трансплантации, рассказал Би-би-си, что главный вопрос здесь - будет ли пересаженный язык нормально двигаться.

"Для того, чтобы он не отторгся, необходимо будет применить ряд препаратов, подавляющих иммунную систему. Надо взвешивать риски: подавление иммунной системы означает возросший риск инфекции а в долгосрочной перспективе, возможно, и новые злокачественные образования".

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