Иммунитет к вирусу гриппа сохраняется почти 100 лет

Люди, выжившие во время опустошительной пандемии гриппа-"испанки" в 1918 году, сохранили иммунитет к вирусу почти на 100 лет - клетки их иммунной системы были полностью готовы к новой встрече с этим врагом.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature группой американских ученых.

Ученые из медицинской школы Маунт Синай вместе с коллегами из вашингтонского Медицинского института Вооруженных сил в 2005 году выделили вирус из тел умерших во время эпидемии в 1918 году, сохранившихся в вечной мерзлоте на Аляске.

Затем в лаборатории профессора Джеймса Кроу из университета Вандербильдта была предпринята попытка создать антитела к этим вирусам.

Исследователи взяли образцы крови у 32 человек выживших во время пандемии (им было уже от 91 до 101 года) и обнаружили к своему удивлению, что клетки реагировали на присутствие вируса, что говорит о том, что они по прежнему содержат антитела к вирусу.

Группа Кроу смогла выделить чрезвычайно редкие B-лимфоциты (B cell) - иммунные клетки, которые производят антитела - из восьми образцов крови и вырастить их в пробирке. В семи случаях эти лимфоциты выделили антитела к белкам вируса испанки, из чего следует, что иммунная система переживших пандемию людей все это время - 80 лет - была готова к возвращению вируса.

"В-лимфоциты ждали по меньшей мере 60 лет - если не 90 - когда грипп вновь появится. Это удивительно, это самая долгая память, которую кто-либо проявлял", - говорит Кроу, слова которого цитируются в сообщении университета Вандербильдта.

Команда Кроу затем создала клетки, которые выделяли такие же антитела, и выяснила, что они реагировали только на вирус "испанки" и на белки родственного "испанке" вируса гриппа свиней, появившегося в 1930 году, но не проявляли никакой реакции на большинство современных разновидностей гриппа.

Чтобы проверить, будут ли антитела бороться против вируса испанки в живом организме, коллеги Кроу из Центра профилактики инфекций заразили испанкой мышей, а затем ввели им антитела в различной дозировке. Мыши, которые получили самую низкую дозу антител, как и мыши из контрольной группы, не получившие их вовсе, погибли. Все мыши, получившие высокую дозу антител, выжили.

"Это доказывает, что даже спустя девять десятилетий после инфекции, у выживших оставалась защита от нее", - говорит соавтор статьи Кристофер Баслер из школы Маунт-Синай.

Открытие показывает, что B-лимфоциты, реагирующие на вирусную инфекцию - и основанный на них иммунитет - может сохраняться в течение всей жизни, даже спустя девять десятилетий после инфекции.

Эти антитела могут быть использованы для лечения в случае возвращения вируса гриппа, похожего на вирус "испанки" в 1918 году, отмечают авторы работы. Кроме того, эта технология может быть использована для создания антител против других вирусов, таких как ВИЧ.

Напомним, что пандемия гриппа-"испанки" в 1918 году стала причиной смерти от 50 до 100 миллионов человек по всему миру, всего заразились около 400 миллионов (21% тогдашнего населения планеты). Страх перед возможным возвращением вируса "испанки", получившего обозначение H1N1, подогреваемый появлением "птичьего гриппа" (H5N1) в Азии, стал главным мотивом для исследований вируса 1918 года и иммунной реакции на него.

Ранее группа американских исследователей воссоздала вирус, вызвавший в 1918 году эпидемию гриппа-испанки, приведшую, по разным оценкам, к гибели около 50 миллионов человек. Оказалось, что он похож на вирус птичьего гриппа, свирепствующего сегодня в Азии.

РИА Новости