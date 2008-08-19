Зачем закрыли родильное отделение в Кременчуге?

Специальная комиссия Министерства здравоохранения Украины будет изучать целесообразность закрытия родильного отделения во 2-й городской больнице Кременчуга Полтавской области.

Об этом УНИАН сообщила заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Надежда МЯКУШКО.

Она заявила, что проблема будет решена в пользу городских рожениц, которые и дальше будут наблюдаться в этом родильном отделении.

По словам Н.МЯКУШКО, отделение необходимо капитально ремонтировать, решать кадровые вопросы.

Как сообщал УНИАН, против закрытия отделения 15 августа у здания горсовета Кременчуга протестовали будущие роженицы. Свои требования не закрывать отделение митингующие в письменном виде передали городской власти.