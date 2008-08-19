Водоснабжение медицинских учреждений в Киеве возобновлено
10:17, 19 августа 2008Страна
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Из-за долгов больницам отключили воду
По сообщению открытого акционерного общества «АК «Киевводоканал», на данное время все лечебно-профилактические заведения столицы в полном объеме подключены к водоснабжению и функционируют в привычном режиме.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по состоянию на обеденное время 16 августа все 10 поликлиник, водоснабжение которых было прекращено в связи с задолженностью перед «Киевводоканалом», получили воду.
Город срочно перечислил акционерной компании 1 млн. 290 тыс. грн. и полностью погасил существующую задолженность.
Как сообщали некоторые СМИ, на минувшей неделе “Киевводоканал” из-за долгов отключил воду 62 медицинским учреждениям.
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