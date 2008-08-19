УМС получает предложения помочь медикам, пострадавшим от наводнения

Украинский медицинский союз получил свыше 4 тысяч предложений помочь пострадавшим от наводнения медикам в западных регионах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМС.

В частности, за период с 11 по 19 августа в адрес УМС поступило свыше 4 тысяч телефонных звонков от общественных организаций, частных лиц, медицинских и лечебных учреждений с предложением оказать помощь пострадавшим медикам. Помощь продолжает поступать.

Украинский медицинский союз выражает искреннюю благодарность всему медицинскому сообществу – Украинскому врачебному (медицинскому) обществу, Ассоциации кардиохирургов, Ассоциации офтальмологов Украины, общественным организациям, медицинским и лечебным учреждениям, которые приобщились к инициативе Союза относительно помощи пострадавшим от наводнения медицинским работникам и членам их семей. К гуманитарной инициативе УМС присоединились медицинские и учебные заведения Крыма, Кировограда, Одессы, Харькова и других регионов.

Как отмечается в сообщении, члены президиума УМС считают, что такая активность общественных медицинских организаций, благотворительных фондов, коммерческих структур и частных лиц свидетельствует о постоянной тенденции к возрождению уважения к врачам, повышении престижа медицинской профессии и является одним из реальных шагов к созданию гражданского общества. Именно вокруг идеи здорового общества должно объединиться украинское общество.

«Мы считаем, что единство медицинского сообщества Украины, которое сегодня демонстрируют реальные действия по предоставлению помощи своим коллегам, пострадавшим от стихийного бедствия, должна стать примером консолидации для всего украинского общества», говорится в заявлении президиума УМС.