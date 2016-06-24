Дети из Луганской области отправились на отдых в лагерь в Пуща-Водице
11:41, 24 июня 2016Страна
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Из Луганской области вчера, 23 июня, 13 детей выехали на отдых в Международный детский центр «Артек» в Пуща-Водице (Киев).
Из Луганской области 13 детей отправились на отдых в международный детский центр «Артек» в Пуща-Водице / Фото УНИАН
Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, «Артек» предлагает детям активный отдых в одном из заповедных уголков – Пуща-Водице на базе санаторно-курортного комплекса «Пуща Озерная».
У детей будет возможность приобщиться к участию в национальных и международных программах и узнать больше об Украине.
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Напомним, сегодня, 24 июня, в Пуща-Водице начинает работу первая смена восстановленного государственного предприятия «Международный детский центр «Артек».
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