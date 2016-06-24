Дети из Луганской области отправились на отдых в лагерь в Пуща-Водице

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, «Артек» предлагает детям активный отдых в одном из заповедных уголков – Пуща-Водице на базе санаторно-курортного комплекса «Пуща Озерная».

У детей будет возможность приобщиться к участию в национальных и международных программах и узнать больше об Украине.

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Напомним, сегодня, 24 июня, в Пуща-Водице начинает работу первая смена восстановленного государственного предприятия «Международный детский центр «Артек».