Немытые фрукты и сырая вода - основные факторы заражения кишечными инфекциями

По данным Госсанэпидслужбы Украины, по состоянию на 08.00 час. 24.06.2016 г. за медицинской помощью обратилось всего 635 человек (в т.ч. 370 детей), пострадавших в результате вспышки острых кишечных инфекций в Измаиле, селах Броска и Матроска Измаильского района Одесской области.

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Основным механизмом передачи остается контактно-бытовой, фактор передачи – пищевой 9плохо вымытыеовощи и фрукты, употребление сырой воды, очищенной в домашних условиях через бытовые фильтры).

За прошедшие сутки отобрано дополнительно 19 проб питьевой воды для бакисследований, 19 проб питьевой воды на санитарно-химические исследования. Продолжается дезинфекция и промывка водопроводных сетей и артезианских скважин, резервуаров системы водоснабжения города.

Оперативной группой, с привлечением специалистов государственного проектно-конструкторского изыскательского института «Укрюжгипроводхоз» и ГУ «Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии Минздрава Украины», совместно с представителями коммунальных служб города проведены расчеты потребности в диоксиде хлора, разработана процедура применения препарата в системе водоснабжения города, решается вопрос о его поставках в Измаил. Продолжается вирусологический и бактериологический мониторинг воды питьевой согласно разработанного графика.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.