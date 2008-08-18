В Египте женщина родила семерых близнецов

27-летняя жительница Египта Газала Ибрагим родила сразу семерых близнецов - четверых мальчиков и троих девочек, сообщают в Министерстве здравоохранения Египта.

Малыши появились на свет с помощью кесарева сечения и сейчас, как говорят врачи, чувствуют себя вполне неплохо. Они находятся в отделении для недоношенных детей.

Сообщается, что женщина была беременна девятью детьми, однако двое погибли еще до рождения. Причиной рождения такого количества детей врачи считают, то, что женщина принимала специальные препараты, которые повышают способность организма давать потомство. Ранее Газала уже родила трех дочерей и очень хотела сына.

Директор больницы, в которой рожала Ибрагим, сообщил, что за 33 года своей работы он не сталкивался с подобным случаем.

Вести.ru