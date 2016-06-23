Препараты-генерики для лечения туберкулеза доставят в Украину в июле

Отдел международных закупок Программы развития Организации Объединенных Наций в июле обеспечит доставку в Украину препарата-генерика - моксифлоксацина для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.

Об этом сообщили в пресс-службе ПРООН в Украине.

В пресс-службе отметили, что этот препарат-генерик, который широко используется во всем мире, стоит в пять раз меньше, чем патентованные лекарственные средства, а поэтому позволит охватить лечением большее количество больных в Украине без какого-либо вреда для качества.

Численность больных, которые будут иметь возможность пройти курс лечения от туберкулеза препаратами второго ряда, увеличится, потому что ПРООН заключила контракт с фирмой Macleods Pharmaceuticals Ltd. на поставку в Украину моксифлоксацина, используется только для лечения того типа туберкулеза, который является устойчивым к терапии первого ряда.

Читайте такжеВынужденные переселенцы - группа риска по распространению туберкулеза в УкраинеКак отметил директор ПРООН в Украине Янтомас Химстра, по количеству больных туберкулезом Украина занимает второе место в Европе после России.

Как сообщал УНИАН, согласно официальным данным, на сегодняшний день в Украине показатели заболеваемости туберкулезом составляют 71,5 на 100 тыс. населения.

Справка УНИАН. В марте 2015 года Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрен механизм привлечения международных организаций к закупкам лекарственных средств для нужд Украины.

Читайте такжеУкраина - страна с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом12 января 2016 года Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения проводить все закупки лекарственных средств, медицинских изделий и связанных с этим услуг в текущем году через международные специализированные организации. В Минздраве подчеркнули, что такое решение позволит уменьшить коррупционные риски при проведении тендерных процедур, вовремя и без проволочек проводить закупки, а также обеспечить население необходимыми и качественными лекарственными средствами и вакцинами.