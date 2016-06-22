Более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи доставил штаб Ахметова жителям Донбасса

За 22 месяца работы в логистические центры Штаба в Донецке и Мариуполе гуманитарный груз завезли 5 055 двадцатитонных фур. Мирные жители Донбасса получили более 8,5 миллионов наборов выживания. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщила Римма Филь, координатор Штаба Рината Ахметова.

Объем гуманитарной помощи от Штаба в 8,5 млн наборов выживания сопоставим с населением 6-ти центральных и южных областей Украины: Запорожской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Черкасской.

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«Чтобы доставить более 100 тысяч тонн продуктов Штаб Рината Ахметова отправил 217 автоколонн. Они едут каждую неделю, пересекая линию разграничения. На сегодняшний день Штаб выдал 8,5 миллионов наборов выживания для самых социально незащищенных категорий населения. Нередко один такой набор спасает целые семьи, которые находятся в тяжелейших условиях. Особенно в городах и поселках на линии фронта, где возобновились сильные обстрелы. Гуманитарный штаб продолжает доставку помощи на Донбасс в прежних объемах», ‒прокомментировала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба.

Утром, 22 июня, была отправлена в Донецк завершающая в июне, 217-я автоколонна в составе 16 большегрузных автомобилей. Они везут еще 320 тонн гуманитарной помощи для жителей неподконтрольных территорий.

Также сегодня, несмотря на сильные ночные обстрелы, открылся пункт выдачи Штаба в прифронтовой Красногоровке.

В села и поселки Донецкой области продолжают доставку наборов мобильные бригады выдачи. За 241 выезд волонтеры выдали 157 тысяч продуктовых наборов.

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«Мобильные бригады Штаба Рината Ахметова доставили и выдали помощь на 90% прифронтовой территории Донбасса. Это такие «горячие точки», как Пески, Опытное, Очеретино, Новотроицкое, Майорск, Жованка. Там люди выживают, они лишены элементарных средств к существованию. Размер помощи в каждом конкретном населенном пункте зависит от количества оставшихся жителей. В Песках, к примеру, сейчас проживает всего 14 человек. Все люди, которые попадают под наши категории, получают наборы гуманитарной помощи. В основном это пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, матери-одиночки. Практически эти категории жителей и остаются на линии фронта», ‒ рассказала Римма Филь.

Более чем два десятка прифронтовых населенных пунктов волонтеры Гуманитарного штаба уже посетили по несколько раз. В ближайшее время туда планируются повторные выезды.

По состоянию на 22 июня 2016 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 8 млн 561 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.