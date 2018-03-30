Как правильно выбрать мануального терапевта и не ошибиться

Если вы имели печальный опыт массажа, закончившийся болью в спине, значит, вы попали не к тому специалисту. Вернее, к не специалисту вообще. Как не ошибиться при выборе мануальщика?

Специалисты утверждают, что мануальная терапия не нужна разве что тем, кто имеет абсолютно здоровый позвоночник. Остальным полезно время от времени ради профилактики отдаваться в руки мануального терапевта: восстановить подвижность позвонков, вернуть свободу суставам и тем самым предупредить недуги будущие и избавиться от настоящих. Как отличить хорошего специалиста от плохого?

Правило 1. Дипломы и сертификаты – еще не гарантия мастерства. Тем не менее, мануальный терапевт должен иметь высшее медицинское образование. Кто только не практикует сегодня в этой области – бывшие спортсмены, массажисты, выпускники медучилищ, прошедшие специальные курсы... Возможно, среди них есть талантливые специалисты, но статистика свидетельствует: метод во многом дискредитирован именно из-за таких самородков-самоучек.

Правило 2. Мануальной терапией могут заниматься не все врачи, а ортопеды, травматологи и невропатологи. Они глубже знают анатомию и нервную систему человека. Врач должен иметь государственный сертификат об окончании специальных курсов.

Правило 3. Огромный стаж работы в данном случае не аргумент. Мануальная терапия появилась в России всего 15-20 лет назад, и врачи, стоявшие у ее истоков, в большинстве своем пользуются классической школой – слишком жесткой, той самой, которой все и боятся. Именно ей многие обязаны ранним развитием остеохондроза, грыж межпозвоночных дисков и прочими побочными эффектами. В хороших руках та техника решала некоторые проблемы, но далеко не все.

Сейчас ее сменила более мягкая европейская школа и самая щадящая, но очень эффективная разновидность мануальной терапии - остеопатия. Последняя пришла к нам из Америки, где врачи-остеопаты практикуют уже около 100 лет. Если жесткая классическая техника предполагает изменение положения позвонка путем прямого воздействия на него (например, удара), мягкая техника и остеопатия достигает того же воздействием на мышцу, которая крепится к позвонку. Достигнутый таким образом результат более стабилен.

Мануальный терапевт уже на первой консультации должен показать, какими приемами работает, и дать вам возможность принять решение.

Правило 4. Хороший врач не отвергнет принесенных вами рентгеновских снимков, результатов компьютерной томографии или МРТ. Но и не направит без лишней необходимости на эти дорогостоящие обследования. Мануальному терапевту гораздо больше, чем снимки, скажет сам позвоночник. Только если при осмотре возникают подозрения на грыжу, назначается компьютерная томография или рентген.

Правило 5. Владеющий мягкой техникой врач не должен отказывать вам в помощи, ссылаясь на сопутствующие заболевания – например, болезни сердца или гипертонию. В сочетании с иглорефлексотерапией, гирудотерапией (пиявки на воротниковую зону очень хорошо понижают давление) мануальная терапия может быть очень эффективна для таких больных. Мягкая техника поможет даже онкобольным. Противопоказанием может быть разве что рак в поздней стадии и запущенный прогрессирующий остеопороз.

И уж тем более стоит поспешить к врачу с грыжей диска. Ведь мануальная терапия как раз и появилась как метод лечения этого недуга.

Правило 6. Во время сеанса вам не должно быть больно. Боль – вовсе не показатель того, что техника эффективна. А вот небольшое ухудшение самочувствия (как защитная реакция организма на внешнее воздействие) на первых 2-3 сеансах возникнуть может. Как правило, после 4-5 сеанса приходит явное облегчение.

Правило 7. Далеко не все проблемы требуют прохождения длительного курса. Чем моложе человек, чем лучше физически развит, тем меньше требуется сеансов. Иногда достаточно 1-2 процедур, чтобы скорректировать наметившиеся проблемы со спиной и улучшить здоровье.

Кому нужен мануальщик?

Обратитесь к нему, если постоянно или периодически испытываете:

• боль в шее, между лопатками, в грудном отделе, пояснице;

• в локтевых, плечевых, коленных и тазобедренных суставах;

• головную боль, звон в ушах;

• загрудинную боль (блокада 4 и 5 позвонков часто имитирует боли в сердце);

• постоянное нервное перенапряжение, скованность мышц;

• вы плохо спите, не можете расслабиться даже во сне.

"Здоровье"