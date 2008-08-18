Нестареющая печень подопытных мышей - таков сенсационный результат эксперимента, проведенного группой специалистов разных стран, в том числе Италии, США и Швейцарии, под руководством экспертов медицинского колледжа им. Альберта Эйнштейна /Нью-Йорк/. Как сообщает международный научный журнал "Nature Medicine", речь идет о первом шаге в направлении создания условий для важнейших органов организма, при которых они как можно дольше не будут подвергаться процессам старения.

Секрет этих уникальных "трансгенных мышей заключается в том, что их организм обладает системой клеточной очистки, уничтожающей токсичные шлаки, накапливающиеся в организме, которая у нормальных мышей с возрастом перестает функционировать. Дальнейшие исследования в этом направлении позволят выйти на новые рубежи в борьбе с такими возрастными недугами человека, как болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера.

Эффект достигается также при помощи специально подобранных фармацевтических средств. Их применение в будущем поможет значительно продлить жизнь человека и обеспечить ему здоровую и активную старость

Специальный ген "включается" в работу и начинает контролировать систему очистки клеток печени лабораторных грызунов с наступлением старости /от 22 до 28 месяцев у мышей, что соответствует 80-летнему возрасту человека, говорится в статье.

По предположению экспертов, это открытие позволит разработать медицинские препараты, поддерживающие процесс очистки на молекулярном уровне и помогающие сохранять молодыми в перспективе не только печень, но и мозг и сердце до глубокой старости.

ami-tass.ru