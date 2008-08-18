Украина готова оздоровить детей из пострадавших районов Грузии

Украина готова принять детей из пострадавших районов Грузии для оздоровления. Об этом идет речь в листе главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО в адрес Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, сообщает пресс-служба Президента Украины.

«В соответствии с нашими договоренностями подтверждаю готовность Украины принять группу детей из пострадавших районов Грузии для оздоровления в украинских детских заведениях», - идет речь в письме.

Президент Украины выразил убеждение, что этот очередной шаг в преодолении последствий чрезвычайной ситуации в Грузии будет способствовать последующему сближению украинского и грузинского народов.

"Принимая детей из Грузии в Украине, мы хотели бы отметить нашу настроенность и в дальнейшем оказывать помощь дружескому грузинскому народу", - отметил В.ЮЩЕНКО.