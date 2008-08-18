„Украина-3000” координирует усилия благотворителей для помощи пострадавшим от наводнения

Международный благотворительный фонд „Украина - 3000” взял на себя координацию усилий благотворителей в вопросе помощи пострадавшим от наводнения.

Как сообщили УНИАН в фонде, его представители «остаются в зоне стихийного бедствия, чтобы определить наиболее неотложные потребности и скоординировать действия по помощи пострадавшим от стихии областям”, - заявила почетный председатель Международного благотворительного фонда „Украина - 3000” Екатерина ЮЩЕНКО сегодня на пресс-конференции в с. Нежин Тлумацкого района Ивано-Франковской области.

Е.ЮЩЕНКО поблагодарила всех, кто откликнулся на беду, случившуюся в западных регионах Украины, и продемонстрировал единство наших граждан и готовность помогать друг другу.

Слова благодарности за оказанную помощь прозвучали в адрес министерств, международных организаций, благотворительных фондов, коммерческих структур и отдельных граждан. В частности, почетный председатель фонда „Украина - 3000” отметила Ассоциацию фармацевтических производителей Украины в лице ее председателя Петра БАГРИЯ, присутствовавшего на пресс-конференции, и благотворительный фонд Бориса ЛИТОВСКОГО „Здоровье нации”, который оказал гуманитарную помощь – лекарства на сумму более 1 млн. грн.

Е.ЮЩЕНКО заметила, что данная помощь позволит закрыть наиболее существенные проблемы с медикаментами в пострадавших регионах.