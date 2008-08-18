Лечебные свойства крапивы

Все ли мы знаем о такой траве, как крапива? Большинство из нас воспринимает ее как колючий сорняк и не более того. А ведь именно это растение пользуется заслуженной славой среди целебных растений и в странах Европы почитается с давних времен, и по сей день там можно обнаружить целые плантации крапивы.

Но, помимо целебных ее свойств, у крапивы присутствуют и другие достоинства, например в Германии из этой травы немецкие фермеры изготавливают ткани, причем уникальные. А во Франции крапива используется для производства оригинальной бумаги, не говоря уже о том, что она широко используется в парфюмерной промышленности и фармакологии. По ее поеданию в старой доброй Англии даже устраиваются чемпионаты, где победители выявляются путем подсчета количества съеденных жгучих листочков в течение отведенного на это мероприятие часа.

Причем, это не просто шоу, каждый участник получает огромную награду в виде пользы для своего здоровья, ведь в крапиве большое количество органических кислот, микроэлементов, витаминов, таких как А, К, С, причем именно содержание витамина С превосходит его наличие в лимонах в два с половиной раза.

Богата крапива фитонцидами, каротином и такими веществами, которые активизируют работу нашего желудка.

Всего сто-сто пятьдесят граммов крапивы в день способны обеспечит суточную потребность нашего организма практически во всех веществах, обеспечивающих прекрасное самочувствие, ведь в ней есть все то полезное, что способно восстанавливать силы нашему организму.

Крапивное семя в сочетании с медом способно избавить нас от колик, и от застарелого кашля, только не забывайте употреблять старинное снадобье как можно чаще.

Помогает крапива и при повышенном содержании в крови сахара, для этого вам лишь надо приготовить целебный отвар из крапивных листьев: две столовых ложки крапивы залейте двумя стаканами воды и поставьте на медленный огонь на пятнадцать минут. После чего отвар следует процедить и охладить.

Принимают готовое снадобье по одной столовой ложке трижды в день.

Если вы хотите нормализовать и улучшить сердечную деятельность вам потребуется залить полулитром воды пять столовых ложек крапивы, далее следует поставить все на медленный огонь минут на пятнадцать. После этого отвар отцедите, и принимайте по половине стакана четыре раза в день, это отвар обладает поистине чудесным действием. Незаменима крапива и при анемии, печеночных заболеваниях, при воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте.

Из своих молодых и нежных соцветий крапивы можно заварить прекрасно целебный чай, от вас лишь требуется его регулярное потребление.

Причем потребление такого напитка следует соотносить с лунными фазами. В этом случае ваши позиции будут не только более прочными, но и более эффективными, с убыванием Луны, когда она будет представлять собой букву С следует увеличить привычную норму крапивных чаев.

Лучшим временем для подобного чаепития являются часы с пятнадцати до девятнадцати. Если же у вас болят суставы, то рекомендуется прикладывать к ним, приготовленную из корня крапивы кашицу.

Поможет крапива и при выпадении волос: одна столовая ложка травы заливается одним стаканом кипятка и настаивается в течение двух часов, после чего настой следует процедить. Приготовленное средство используется в качестве втираний в кожу головы.

Так что, не торопитесь убирать этот колючий лекарь со своих земельный участков, он вам еще окажет неоценимую услугу в вопросах, относительно вашего здоровья.

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