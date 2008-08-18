Почему болят ноги?

Никто не будет спорить с тем, что в летний период наши ноги устают намного больше, чем зимой. Тем не менее, снять усталость можно при помощи элементарного упражнения. Попробуйте выполнить такое упражнение: лягте на пол у стены, чтобы ваш позвоночник находился в прямом положении, а руки раскиньте в стороны. Поднимите вверх ноги и обопритесь в стену пятками. Теперь расслабьтесь, лежа в такой позе с закрытыми глазами и оставайтесь в этом положении несколько минут.

Такой отдых позволит восстановить циркуляцию крови в конечностях, возвращая им легкость. Тем более, что это очень хорошо и для позвоночника, именно по этой причине упражнение следует выполнять, лежа на жесткой поверхности, а не в постели.

Большое значение для здоровья ног имеет и та обувь, которую мы носим, к сожалению, мы не всегда серьезно подходим к вопросу приобретения обуви.

А ведь даже модная обувь может быть не удобной и совершенно неподходящей для ваших ног, а в погоне за красотой мы можем принести им много проблем.

Делая выбор, отдайте предпочтение той обуви, в которой будете чувствовать себя наиболее комфортно. Так например, если у вас есть мозоли или натоптыши на подушечке пальца или же «выпирает косточка» на большом пальце ноги, то вам больше подойдет обувь с округлым просторным носком, что бы не давило пальцы, снять с них нагрузку поможет и невысокий каблук.

Если же у вас пяточная шпора, то вам больше подойдет летняя обувь без задников, так на «шпору» не будет оказываться лишнее давление, а каблук лучше предпочесть высокий, не менее пяти сантиметров, что позволит вам перераспределить нагрузку с пятки на пальцы.

В том случае, если вы страдаете от глубоких трещин на пятках, то будет уместным не отказываться от привычных лодочек, которые практически не выходят из моды.

Главное, чтобы они имели мягкую прокладку под стелькой и высокий каблук, это переместит нагрузку на свод стопы.

Если вы постоянно носите тесную обувь, то, как следствие, у вас может появиться болезненность нервных окончаний на пальцах ног.

Дело в том, что в процессе ношения такой обуви, сжатые косточки пальцев оказывается повышенное давление на них и присутствует ощущение, что вы ходите по мелким камешкам. Поэтому стоит обратить внимание на то, не появлялись ли у вас такие ощущения, если это так, то вам срочно следует заняться поиском обуви с широким носком, чтобы пальцы чувствовали себя свободно и комфортно. Это позволит снизить чувствительность подушечек пальцев.

Будьте уверены, в том случае, если вы начнете более ответственно подходить к вопросу приобретения летней обуви, ваши ноги будут вам очень признательны, не будет и такой изнуряющей усталости.

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