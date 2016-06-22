Опасное лето: как избежать пищевых отравлений

Для профилактики острых кишечных инфекций необходимо соблюдать правила личной гигиены, в частности, тщательно мыть руки с мылом перед употреблением пищи, после возвращения с улицы и после каждого посещения уборной. Мыть и держать в чистоте все поверхности и кухонные приборы, используемые для приготовления пищи пользоваться индивидуальной посудой. Регулярно мыть и обдавать кипятком детскую посуду и игрушки. Отдельно готовить и хранить сырые и готовые к употреблению пищевые продукты (сырое мясо, птицу, рыбу, овощи, фрукты и др). Для обработки сырых продуктов используйте отдельные кухонные приборы (ножи, разделочные доски и тому подобное).

Читайте такжеПервая помощь при пищевом отравлении

Необходимо предотвращать проникновение насекомых и животных в помещения, где происходит приготовление пищи и хранятся продукты питания.

Нужно также хорошо прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, рыбу и яйца. Придерживаться соответствующего температурного режима при хранении пищевых продуктов (не оставлять приготовленные пищевые продукты при комнатной температуре более чем на 2 часа).

Читайте такжеМинздрав дополнительно выделил 130 тысяч грн на лекарства и дезинфекцию в Измаиле

Медики призывают использовать безопасную воду, не пить воду из непроверенных источников. Также употреблять бутилированную воду, в случае невозможности приобретения бутилированной воды использовать охлажденную кипяченую воду. Также использовать продукты питания, обработанные с целью повышения их безопасности, например пастеризованное молоко.

Мойте и обдавайте кипятком фрукты и овощи, особенно в случае потребления их в сыром виде. Не употребляйте продукты с истекшим сроком годности, используйте для приготовления пищи только свежие продукты.

При транспортировке и хранении продуктов используйте чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов и др.);

Не приобретайте продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли.

Не купайтесь в непроточных водоемах, в местах несанкционированных пляжей, не заглатывать воду во время купания.

Избегайте контактов с лицами, имеющими признаки инфекционного заболевания.

При появлении симптомов заболевания (повышение температуры тела, головная боль, интоксикация, рвота, жидкий стул, боль в животе, высыпания на коже и т. п) своевременно обращаться за медицинской помощью.