В ближайшие дни в Украине будет жара до +37°
Перед дорогой запаситесь достаточным запасеомпрохладной воды и необходимыми лекарствами, избегайте жирной и соленой пищи.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Украине будет преобладать жаркая погода, столбики термометра местами достигнут отметки +37°.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
«Настоятельно советуем водителям учитывать погодные условия при планировании поездок, особенно на дальние расстояния», - говорится в сообщении.
В полиции советуют перед дорогой позаботиться о достаточном запасе прохладной воды и необходимых лекарствах, избегать употребления жирной и соленой пищи.
«В жару особое внимание нужно обратить на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах», - добавили в Управлении безопасности дорожного движения.