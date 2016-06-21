В ближайшие дни в Украине будет жара до +37°

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Украине будет преобладать жаркая погода, столбики термометра местами достигнут отметки +37°.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

«Настоятельно советуем водителям учитывать погодные условия при планировании поездок, особенно на дальние расстояния», - говорится в сообщении.

В полиции советуют перед дорогой позаботиться о достаточном запасе прохладной воды и необходимых лекарствах, избегать употребления жирной и соленой пищи.

«В жару особое внимание нужно обратить на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах», - добавили в Управлении безопасности дорожного движения.