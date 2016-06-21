Загорий опроверг слухи о возможном назначении его министром здравоохранения

Об этом сообщает 112.ua.

"Я устал объяснять СМИ, что никогда не имел планов возглавить МОЗ, все остальное слухи. Мне, как человеку, вышедшему из фармбизнеса, путь в управленцы в этой отрасли заказан. Да и не только мне, но и другим игрокам рынка. Это элементарный конфликт интересов. Мне мое имя дороже", - отметил Загорий.

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Отметим, совладелец фармацевтической компании "Дарница" Глеб Загорий был избран в Верховную Раду в 2014 году по списку "Блока Петра Порошенко", работает в Комитете по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью.