Загорий опроверг слухи о возможном назначении его министром здравоохранения
15:31, 21 июня 2016Страна
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Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий назвал слухами информацию о том, что его кандидатура рассматривалась на должность руководителя Министерства здравоохранения.
Загорий опроверг слухи о возможном назначении его министром здравоохранения / glavcom.ua
Об этом сообщает 112.ua.
"Я устал объяснять СМИ, что никогда не имел планов возглавить МОЗ, все остальное слухи. Мне, как человеку, вышедшему из фармбизнеса, путь в управленцы в этой отрасли заказан. Да и не только мне, но и другим игрокам рынка. Это элементарный конфликт интересов. Мне мое имя дороже", - отметил Загорий.
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Отметим, совладелец фармацевтической компании "Дарница" Глеб Загорий был избран в Верховную Раду в 2014 году по списку "Блока Петра Порошенко", работает в Комитете по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью.
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