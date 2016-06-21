Загорий опроверг слухи о возможном назначении его министром здравоохранения

15:31, 21 июня 2016
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Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий назвал слухами информацию о том, что его кандидатура рассматривалась на должность руководителя Министерства здравоохранения. 

glavcom.ua

Об этом сообщает 112.ua.

"Я устал объяснять СМИ, что никогда не имел планов возглавить МОЗ, все остальное слухи. Мне, как человеку, вышедшему из фармбизнеса, путь в управленцы в этой отрасли заказан. Да и не только мне, но и другим игрокам рынка. Это элементарный конфликт интересов. Мне мое имя дороже", - отметил Загорий.

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Отметим, совладелец фармацевтической компании "Дарница" Глеб Загорий был избран в Верховную Раду в 2014 году по списку "Блока Петра Порошенко", работает в Комитете по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью.

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