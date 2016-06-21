Минздрав дополнительно выделил 130 тысяч грн на лекарства и дезинфекцию в Измаиле

Об этом в. а. министра здравоохранения Виктор Шафранский сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"С резервного эпидфонда Минздрава выделено 130 тыс. грн на закупку дезинфицирующих средств и лекарств", - сообщил он.

Напомним, мэр города Андрей Абрамченко сообщил, что в городе введено чрезвычайное положение. В субботу был проведен подворовой обход в частном секторе, что позволило вовремя выявить некоторое количество нуждающихся в помощи.

Власти полагают, что массовое отравление, скорее всего, было вызвано загрязнением питьевой воды вследствие проливных дождей. 14 июня за один час выпало 300 мм осадков, а вскоре температура воздуха поднялась до +35 градусов Цельсия.

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В городе проводятся мероприятия по дезинфекции, а жители скупают бутилированную воду и лекарства от отравления, закрыты рынки и заведения общественного питания, а также запрещена торговля молочными продуктами, фруктами, овощами и скоропортящимися продуктами.