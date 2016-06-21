Гройсман обещает в ближайшее время презентовать стратегию реформ в здравоохранении

Об этом он сказал во время рабочего завтрака с представителями деловых кругов в Нью-Йорке в пятницу, 17 июня, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

Как заявил Гройсман, старые подходы финансирования и предоставления медицинских услуг в Украине должны быть изменены таким образом, чтобы система здравоохранения была способна обеспечивать инвестиции в жизнь и здоровье граждан.

"Мы финансируем не медицинскую услугу, а стены больниц и койко-места. Мы инвестируем не в здоровье и жизни человека, а в стены. Это говорит о том, что фокусы системы являются абсолютно ложными. Это нужно изменить", – сказал он.

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Глава правительства проинформировал, что несколько недель назад провел встречу с экспертной средой, инициированную представителями Всемирного банка. Разработанная ими модель реформы здравоохранения может быть принята за основу и реализована, отметил Гройсман.

"Изменение системы финансирования здравоохранения, переход на финансирование медицинской услуги в перспективе, привлечение страховой медицины в этот сектор, признание всех протоколов лечения, которые существуют в стране, введение государственных стандартов - таким образом мы можем сформировать новую систему здравоохранения в Украине", - подчеркнул он.