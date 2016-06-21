В Украине с начала июня на водоемах погибли 88 человек, в том числе 12 детей.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В связи с этим спасатели призывают граждан быть внимательными на водоемах, особенно в период жары.

«Поскольку выходные выдались по-летнему жаркими, люди массово отправляются на отдых к водоемам. Довольно часто граждане пренебрегают элементарными правилами безопасности, что становится причиной трагических последствий. Только с начала июня этого года на водоемах погибли 88 человек, из которых 12 детей. Половина из них - 47 человек - погибли в течение минувшей недели», - говорится в сообщении.

В общей сложности, по данным ГСЧС, с начала года на водоемах погибли уже 386 человек, из них 42 детей.