Сейчас оздоравливаются 7,5 тысяч детей из пострадавших от наводнения регионов

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

«Ежедневно группы детей отправляются на отдых не только на юг Украины, но и в оздоровительные заведения во всех областях страны", – сообщил глава Минсемьи Юрий ПАВЛЕНКО.

По его словам, на оздоровлении находятся 904 детей из Винницкой области, 275 – из Закарпатской, 2 тыс. 75 – из Ивано-Франковской, 2 тыс. 442 – из Львовской, 343 – из Тернопольской и 1 тыс. 547 – из Черновицкой областей. Самые большие группы пострадавших от наводнения детей принимают Международный детский центр «Артек» и Украинский детский центр "Молодая гвардия".

Ю.ПАВЛЕНКО также заверил, что Министерство имеет возможности для оздоровления каждого ребенка, который нуждается в государственной поддержке.

По данным ведомства, на сегодняшний день оздоровления требуют 15 тыс. 293 детей из пострадавших от стихии областей. «Данные могут изменяться с учетом детей, чьи родители пока не решаются дать разрешение на оздоровление своих детей за пределами области», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.