В Кременчуге беременные организовали акцию протеста

Как передает корреспондент УНИАН, около ста женщин, беременных и с детьми на руках, а также женщины пожилого возраста, держали в руках плакаты: «Не дадим закрыть роддом, мы детей рожаем в нем!», «Женщин лишают права выбора», «Родам на мосту – нет!», «Наши пробки на мосту принесут в семью беду».

Причиной митинга стала информация о том, что родильное отделение могут закрыть. Уже сегодня беременным отказано в возможности рожать там, и советуют обращаться в городской родильный дом, находящийся за Крюковским мостом.

«Отделение находится в Крюковском районе города, отделенном от остальной части города, мостом через реку Днепр. Когда мы ехали на этот митинг, простояли двадцать минут в пробке, это подтверждение тому, что в случае аварийной ситуации мы будем рожать на мосту. Мы просим городскую власть прислушаться к нам и не закрывать роддом» - говорили участницы митинга.

Женщины заявили, что собирают подписи против закрытия родильного отделения.

«Мы уже собрали 4,5 тысячи подписей. Их вместе с требованиями не закрывать отделение передали мэру. Мы требуем не закрывать отделение, а увеличить финансирование, чтобы привести его к современным требованиям», - сказала председатель инициативной группы женщин, протестующих против закрытия отделения, Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ.

Первый вице-мэр города Владимир ОНИЩЕНКО, который через полтора часа после начала митинга вышел к пикетирующим, заявил, что официального документа о закрытии родильного отделения нет. Вместе с тем он заявил, что отделение не приспособлено к современным требованиям, в отличие от городского родильного дома.

«В мае областной врач-гинеколог и комиссия проверили состояние отделения в Крюкове, были высказаны замечания. К сожалению, через три месяца они не были устранены. Бюджет у нас – 57% от потребностей, мы не можем обеспечить финансированием и центральный роддом, и отделение 2-й горбольницы… Может быть, это отделение будет закрыто через полгода, может быть, не будет закрыто никогда, это зависит от финансирования», - заявил В.ОНИЩЕНКО.