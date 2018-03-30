Как хитрят супермаркеты, чтобы продать нам просроченные продукты

Первый день после окончания срока хранения – и никаких скидок

Согласно санитарному законодательству, продукты, срок употребления которых истёк, считаются опасными, и их дальнейшая реализация запрещена, – говорит главный санитарный врач столицы Ирина Козлова. – Торговцы, у которых появился просроченный товар, обязаны его либо утилизировать, либо передать в коммунальное предприятие «Приют для животных».

На практике скармливать просроченное четвероногим друзьям в супермаркетах не торопятся. Плесень соскабливают, и получается вполне свеженькая нарезка сыра или колбасы.

Случайность и закономерность

В последние шесть месяцев каждый второй украинец покупал некачественные продукты: таковы данные социологического исследования, проведённого компанией GFK Украина по заказу совместного проекта ЕС и Программы развития ООН.

Некачественные продукты питания приходилось покупать 51% респондентов.

69% опрошенных при выборе товара руководствуются сроком годности. 48% ориентируются на цену, 37% – на состав товара. В то же время 35% опрошенных опираются на личный опыт потребления товара, 29% – на визуальную оценку его внешнего вида, 24% – на целостность упаковки.

Если срок годности истекает у селёдки, её коптят и –ли замораживают, – делится опытом Марина, продавец супермаркета, который мы пообещали не называть. – Позеленевших кур отдают в отдел кулинарии, это нормальная практика. Но чаще всего у нас лежат просроченные молочные продукты, они особо ходовые. Обычно покупатели берут их, не глядя на срок реализации.

По словам Марины, сбывать просроченное помогает нехитрая технология: например, молоко или кефир с истёкшим сроком годности выставляют на виду, а то, что посвежее, прячут в глубине полок.

В некоторых – супермаркетах, – секретничает Марина, – свежие продукты вообще не появляются в торговом зале до тех пор, пока просроченное не раскупят.

То, что не – приобретут клиенты, заставят купить продавцов, – рассказывает Юрий, администратор супермаркета другой крупной торговой сети. – Но это крайняя мера. Чаще всего срок годности на продуктах просто перебивают.

В большинстве супермаркетов, если верить Юрию, есть чуть ли не цеха по штамповке контрафакта: с помощью специального химического раствора на пластмассовой упаковке можно без труда снять слой краски и выбить новую дату срока годности. Товар в полиэтиленовой обёртке достаточно упаковать в новую плёнку с новой этикеткой.

Если же по какой-то причине перебить срок годности не – удаётся, – продолжает Юрий, – мы просто наклеиваем сверху штрихкод магазина, и срок реализации не читается.

Премиум-класс. Признаки гниения и плесени – это не значит, что товар уберут с прилавка

Покупателям хитрости ушлых продавцов могут выйти боком:

Просроченные продукты представляют – реальную угрозу для здоровья человека, а иногда и жизни, – говорит врач-инфекционист Елена Петрова. – Пищевая токсикоинфекция, попросту говоря – отравление, при кажущейся внешней безобидности – заболевание весьма опасное. Оно возникает в результате употребления пищи, заражённой какими-то видами микроорганизмов или содержащей продукты их жизнедеятельности – токсины. Особенно осторожными нужно быть с готовыми блюдами, которые реализуют в наших супермаркетах. Кто знает, сколько они лежат на прилавках в действительности? Всякие салаты в пластиковых упаковках крайне опасны. Причиной отравления может стать майонез, который готовится с использованием сырых яиц, а также несвежие мясо и колбаса.

Администратор Юрий не кормит свою трёхлетнюю дочь продуктами из супермаркета, в котором работает. Впрочем, рядовых покупателей успокаивает:

У молочных продуктов есть гарантированный «запас прочности». Когда на молокозаводах проводят испытания, чтобы сертифицировать товар, санстанция ставит чёткое условие: изделие, официальный срок годности которого 30 дней, должно храниться не менее 40 суток.

Вкус времени. Явно обветренная и потемневшая «варёнка» – для покупателей с плохим зрением

Как рассказывает Юрий, сроки годности на продукции перебивают и сами поставщики:

Мой знакомый возит соки в одну очень – известную торговую сеть. По его словам, конечный срок реализации изменяют на целых партиях. Хорошие соки поставщики списывают и забирают себе, а в супермаркеты привозят напитки, просроченные на несколько лет.

– Говорить о «запасе прочности» молочных продуктов, как минимум, некорректно, – утверждает Ирина Козлова. – Во-первых, ни один молокозавод самостоятельных исследований не проводит. Во-вторых, если молоко по тем или иным причинам не соответствует необходимым параметрам, его используют как сырьё для кисломолочных продуктов – кефиров, йогуртов, которые имеют более длительный срок хранения. Молочная же продукция должна реализовываться вовремя – особенно летом. Какой «запас прочности»? Молоко – не копчёная колбаса.

Внимание на упаковку.

Главный санитарный врач Киева Ирина Козлова предостерегает: если срок годности заклеен штрихкодом – считай просрочено

По словам Ирины Козловой, товары, на которых продавцы конечный срок реализации заклеивают штрихкодом магазина, неликвидными становятся автоматически.

– Продукт, на упаковке которого не указан срок годности, приравнивается к просроченному.

Магазин магазину рознь, – считает глава совета Всеукраинской – общественной организации «Качество жизни» Александр Ладыгин. – Есть гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры и круглосуточные магазинчики метражом два на два. Чем ниже ступень учреждения в этой градации, тем выше вероятность приобрести там просроченные и некондиционные продукты.

По словам г-на Ладыгина, найти в крупной торговой сети готовый (то есть упакованный изготовителем) просроченный товар практически невозможно.

Вне качества. Руководитель всеукраинской общественной организации «Качество жизни» Александр Ладыгин не советует покупать готовые салаты в кулинарных отделах супермаркетов

Но на полуфабрикатах Александр Ладыгин ставит крест:

С полуфабрикатами дело обстоит иначе, – говорит он. – В наших – супермаркетах до сих пор заведено сначала продавать целых кур, потом потрошить их и реализовывать как крылышки, ножки и попки. Затем – мариновать и продавать в целлофане, а уж если и тогда не купят – готовить из них куриные котлетки. Кулинария у нас – венец пищевой цепочки. Поэтому мой совет: ничего там не покупать.

В соответствии с санитарными нормами, срок хранения незаправленного мясного салата – шесть часов, а в отделах кулинарии заправленные, как утверждает г-н Ладыгин, лежат минимум сутки. Если «просрочку» не разберут невнимательные столичные покупатели, она уйдёт в регионы.

Это целый бизнес, – рассказывает эксперт. – В Полтаве, – Черкассах, Сумах к палаткам с просроченной рыбой и «ножками Буша» выстраиваются очереди.

По материалам "Фокуса""