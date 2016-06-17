Порошенко вручил награды медикам по случаю их профессионального праздника

Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды медицинским работникам по случаю их профессионального праздника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, ордена и медали получили 17 военных и гражданских медиков за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи и высокое профессиональное мастерство.

Так, орденом «За заслуги» III степени награжден профессор кафедры Национального медицинского университета имени Богомольца Тарас Никула.

Президент также вручил орден Богдана Хмельницкого III степени лейтенанту медицинской службы Дмитрию Бешлею, а также полковникам медслужбы Олегу Герасименко и Владимиру Хилю.

Как отмечается в сообщении, Бешлей за период с 4 января по 26 февраля 2015 года в больнице скорой медицинской помощи города Мариуполь провел 50 оперативных вмешательств, в том числе 20 сосудистых операций, а с 27 февраля по 10 сентября 2015 года оказывал специализированную медицинскую помощь раненым и больным в Красноармейске, где лично провел 40 операций различной сложности.

Герасименко за время пребывания в зоне АТО в полевых условиях вместе с другими врачами провел более 600 оперативных вмешательств раненым и травмированным военным, неоднократно выезжал в воинские части в разные населенные пункты в зоне АТО, попадая под обстрел из минометов и установок “Град” со стороны российских боевиков, сообщили в пресс-службе.

Хиль за время пребывания в зоне проведения АТО принял активное участие в оказании специализированной помощи раненым и организации эвакуационных мероприятий с передовой в мобильные госпитали и в дальнейшем направлении для лечения в центральные клинические учреждения Министерства обороны.

Читайте такжеЗа время боев на Донбассе жизни бойцов спасали 2,5 тыс. военных медиков Кроме того, ордена «За мужество» III степени получили врач Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Александр Линчевский и младший сержант Оксана Тыцкая, ордена Данилы Галицкого - подполковник медицинской службы Григорий Богуш, начальник Центра медицинской реабилитации и санаторного лечения «Трускавецкий», полковник запаса Василий Волчанский, начальник хирургического отделения с палатами гнойной хирургии 10-го военного госпиталя, подполковник медицинской службы Алексей Дегтярь, лейтенант медицинской службы запаса Роман Дмитришин, подполковник медицинской службы Анатолий Ордатий и подполковник медицинской службы Александр Циц, говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа время АТО погибли 35 военных медиковТакже глава государства вручил медикам медали «За воинскую службу Украине», «За безупречную службу», «Защитнику Отечества», «За спасенную жизнь».

Еще 11 медицинским работникам вручены знаки отличия о присвоении почетных званий «Заслуженный деятель науки и техники Украины», «Заслуженный врач Украины» и «Заслуженный работник здравоохранения Украины».