Приговор по делу хирурга Зиса огласят 21 августа

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Ворошиловского районного суда в Донецке были выслушаны последние прения сторон.

В частности, обвиняемый заявил, что доверяет украинскому суду и будет согласен с любым его решением. М.ЗИС отметил «абсолютную объективность суда, очень корректное отношение суда ко всем участникам процесса». «У меня не вызывает никакого сомнения, что суд примет единственно разумное, единственно правильное решение в данном вопросе по данному делу, - заявил М. ЗИС. - Хотя я знаю, что в такой ситуации это очень тяжело, надо понимать объективную реальность». И добавил, обращаясь к судье Ирине БУХТИЯРОВОЙ: «Поэтому я доверяю суду, Ваша честь, и я практически даже согласен с любым решением суда».

В то же время М.ЗИС акцентировал, что в предъявленном ему обвинении прокуратуры «нет ни одного слова правды и соответствующего действительности там нет». «Я ни в чем не виноват, я бы хотел сказать и обвинителям, и сотрудникам УБТЛ (Управления по борьбе с торговлей людьми – УНИАН), нельзя быть более святым, чем Папа Римский», - сказал подозреваемый. Он подчеркнул, что «не может себе представить», что прокуратура «не понимает несостоятельности своих обвинений».

Так, Государственный обвинитель от имени прокуратуры Людмила ГРАБОВСКАЯ заявила в обвинительном заключении, что вина М.ЗИСА «в судебном заседании доказана в полном объеме и действия квалифицированы правильно». (М.ЗИС обвиняется по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27 (Соучастие, организация преступления или руководство его подготовкой или исполнением); ч. 1 ст. 14 (Подготовка к преступлению) и ч. 5 ст. 143 (Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека) – УНИАН).

Л.ГРАБОВСКАЯ останавливалась подробно на пунктах обвинения, которые сводятся к тому, что М.ЗИС готовил потерпевших к изъятию у них органа путем обмана, и в том, что М.ЗИС знал, что предполагаемый донор не является родственником реципиента, как того требует украинское законодательство.

«Суть обвинения заключается не только в подготовке потерпевших к изъятию органа для трансплантации, но и совершении действий путем обмана», - объяснила обвинитель. То есть, по данным прокуратуры, М.ЗИС не сообщил донорам о возможных негативных последствиях операции. Л.ГРАБОВСКАЯ подчеркнула в обвинении, что М.ЗИС вступил в сговор с другими лицами «с целью понуждения потерпевших к добровольному согласию на изъятие органа», используя материальные затруднения потерпевших и предлагая им «крупные суммы денег».

Олег КУРИННЫЙ, адвокат подсудимого М.ЗИСА, привел свои доводы и аргументы, которые, на его взгляд, полностью снимают выдвинутые прокуратурой обвинения. Он сказал, что сама постановка обвинения – «понуждение к добровольному согласию» несет в себе «явное противоречие», так как понуждение не может быть добровольным. Более того, О.КУРИННЫЙ заявил, что нельзя М.ЗИСА обвинить в обмане донора, так как только «должностное лицо, лечащий врач документально подготавливает операцию, ее проведение и послеоперационный период». По словам адвоката, «только лечащий врач выступает координатором между другими врачами, причастными к проведению операции, и после всех обследований письменно излагает перечень всех возможных осложнений для конкретного донора и под роспись сообщает их донору». Адвокат еще раз напомнил, что окончательное решение об операции в присутствии донора выносит заседание консилиума врачей-специалистов, и документ закрепляют печатью и подписью донора. Обычно такие операции проводят до 18 врачей, в число которых входит и лечащий врач донора, ранее его обследуют до 80 врачей, и непосредственно перед операцией около 35 врачей знают о проведении трансплантации, уточнил О.КУРИННЫЙ. Он сказал, что донор и реципиент могут отказаться от операции всегда, даже на операционном столе, и риск осложнений у донора многократно ниже, чем у реципиента.

«М.ЗИС не был врачом Донецкого Центра трансплантации органов, не состоял в его штате, он не был лечащим врачом ни у кого», - акцентировал О.КУРИННЫЙ. Поэтому М.ЗИС и не обязан был ничего никому объяснять, тем более, что называемый прокуратурой потерпевший, согласившийся стать донором, «никогда не заявлял, что его обманули, что он чувствует себя обманутым», отметил адвокат. Он также опроверг обвинение в части того, что М.ЗИС знал, что донор и реципиент не родственники.

«Кто вменил в обязанности ЗИСУ устанавливать или проверять наличие родственных связей между донором и реципиентом? Такой обязанности и возможности у ЗИСА не было», - подчеркнул адвокат, добавив, что документы о родственных связях были нотариально заверены. Также, отметил О.КУРИННЫЙ, в материалах дела прокуратура «не предоставила никаких доказательств», опровергающих родственные связи предполагаемых донора и реципиента.

«Безусловно, усматривается, что в действиях моего подзащитного отсутствует состав преступления как по ч. 5 ст. 143 УК Украины, так и любого другого преступления. Мой подзащитный должен быть оправдан», - сказал в заключении адвокат и попросил суд «вынести оправдательный приговор». Также О.КУРИННЫЙ попросил вернуть его подзащитному конфискованное имущество, которое было изъято у него еще «по предыдущему обвинению, которое теперь снято с М. ЗИСА». (Среди изъятого у М.ЗИСА числятся два мобильных телефона и ноутбук – УНИАН).

Противная сторона – гособвинитель Л. ГРАБОВСКАЯ попросила суд, учитывая смягчающие обстоятельства, посчитать подсудимого виновным по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14. и ч. 5 ст. 143 Уголовного кодекса Украины и назначить «максимальный срок наказания, который может быть назначен подсудимому, - 3 года 6 месяцев лишения свободы». Кроме того, прокуратура просит лишить М.ЗИСА «прав заниматься врачебной деятельностью на территории Украины сроком на 3 года». К смягчающим обстоятельствам прокуратура отнесла то, что «М.ЗИС ранее не судим, характеризуется удовлетворительно. У подсудимого на иждивении находится несовершеннолетний ребенок».

Подсудимый в заключительном слове так отреагировал на обвинение: «Врачу просят 3,5 года тюремного заключения. Это просто катастрофа. Если сказать честно, я не могу сказать, что это вызывает у меня смех, но это на самом деле так, потому что ни одного слова, которое бы могло свидетельствовать о моей виновности, нет в этой речи».

Закрывая судебное заседание, судья И.БУХТИЯРОВА сказала: «Суд отправляется в совещательную комнату, приговор будет оглашен 21 августа в 14.00».