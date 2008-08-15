В Симферополе открылась фотовыставка для незрячих

Сегодня в Симферополе председатель Верховной Рады, основатель Фонда «Open Ukraine» Арсений ЯЦЕНЮК открыл фотовыставку для незрячих «Прикоснуться и увидеть».

Как передает корреспондент УНИАН, выставка тактильных фото Юрия БИЛАКА экспонируется в помещении Крымского академического украинского музыкального театра.

Как отметил перед открытием выставки А.ЯЦЕНЮК, Фонд «Open Ukraine» поддержал этот культурно-социальный благотворительный проект потому, что он «помогает увидеть Украину в новом свете: инновационной, ответственной, с европейской ментальностью».

В основе выставки, представленной в Симферополе, фотографии из коллекции Ю.БИЛАКА «Украинцы». Раньше выставка, которая, в частности, помогает незрячим «увидеть» и услышать описание фотографий, экспонировалась в Киеве, Львове и Бухаресте. Каждую экспонируемую работу сопровождает голосовое описание. Тексты озвучили представители творческой и политической элиты Украины. В частности, голосами тактильных работ стали А.ЯЦЕНЮК, Екатерина ЮЩЕНКО, Владимир ГРИШКО, Нина МАТВИЕНКО.

В открытии выставки в Симферополе также приняли участие председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО, фотохудожник и автор идеи Ю.БИЛАК и др.