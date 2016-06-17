За время боев на Донбассе жизни бойцов спасали 2,5 тыс. военных медиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Главном военном клиническом госпитале в Киеве по случаю Дня медицинского работника.

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«Особенно велика сейчас ответственность военных врачей, просто у нас время сейчас такое, и непосредственно участие в оказании медицинской помощи на фронте приняли участие 2,5 тыс. военных медиков, 197 из них награждены государственными наградами за мужество, героизм, проявленные при выполнении своих обязанностей», - отметил он.

«Еще сотни гражданских и военных медиков в госпиталях, больницах, военно-медицинских клинических центрах ежедневно борются за жизнь каждого раненного нашего бойца», - добавил президент.