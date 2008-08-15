В Крыму отдыхает меньше людей, чем в прошлом году

Об этом говорится в оператиынх данных Министерства курортов и туризма Крыма, которыми располагает агентство УНИАН.

Количество отдохнувших рассчитано по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства.

По данным властей крымских курортных регионов, организованно в курортно-туристических учреждениях автономии по состоянию на сегодня отдохнули 817,7 тысяч человек (в минувшем году в это время отдохнуло уже 838,8 тысяч человек).

На сегодня в Крыму работает 571 курортно-туристическое учреждение, они заполнены на 97,9% (в это время в прошлом году работала 581 здравница, коэффициент заполняемости составлял 100,3%).

Как сообщал УНИАН, Минкурортов АР Крым рассчитывает, что в 2008 году автономия примет около 6 млн. отдыхающих.